Serie A: colpo Lazio a Cagliari, Caldirola bis e il Benevento ribalta la Samp 3-2

Si sono conclusi con il successo della Lazio sul terreno del Cagliari per 2-0 e quello del Benevento per 3-2 sul campo della Sampdoria gli anticipi del sabato della seconda giornata di Serie A.

LAZIO-CAGLIARI 0-2: In avvio sblocca subito Lazzari. Per i sardi si rende pericoloso Rog, poi è Milinkovic-Savic a sfiorare il bis. In avvio di ripresa Simeone si divora il pari, ma al 74′ Immobile sigla il raddoppio.

SAMPDORIA-BENEVENTO 2-3 Al Ferraris la Samp ospita il neopromosso Benevento: partenza sprint dei blucerchiati, che passano dopo 8′ con Quagliarella (assist di Bonazzoli dopo l’errore di Montipò) e raddoppiano al 17′ con Colley (cross perfetto del nuovo arrivato Candreva). Poi la squadra di Inzaghi riequilibra il match tra il 33′ e il 72′ con la doppietta di Caldirola, all’esordio in Serie A, e compie il sorpasso con Letizia all’88’.