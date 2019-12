Serie A, colpo salvezza della Spal: Torino ko 1-2

Preziosissima vittoria per la Spal nell’anticipo serale della diciassettesima giornata di Serie A. Gli estensi hanno espugnato in rimonta per 2-1 il campo del Torino, salendo così a quota 12 punti e lasciando l’ultimo posto della classifica, ora occupato dal Genoa, sconfitto nel pomeriggio dall’Inter.

LA GARA – La formazione di Mazzari parte forte e, dopo appena quattro minuti, sblocca il risultato grazie ad una potente conclusione di Rincon. Gli emiliani reagiscono e si rendono pericolosi con Strefezza e Petagna, prima che il Torino sfiori il raddoppio con Belotti e Bremer. Al 42′ il punteggio torna in parità, con Strefezza che batte Sirigu con un perfetto diagonale. I granata, al 55′, rimangono anche in dieci a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Bremer e la Spal ne approfitta per firmare con Petagna (81′) il vantaggio.