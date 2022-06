Serie A, commissioni agenti: Juve prima, Milan dietro. Pagati 174 milioni nel 2021

Il polverone sollevato dal presidente della Salernitana, Iervolino sulle commissioni che il suo ex ds Sabatini aveva promesso ad un agente di un calciatore granata, sta facendo discutere. Il mondo del calcio s'interroga se è eticamente corretto che si debbano pagare tutti questi soldi ai procuratori sottraendoli al sistema. La Gazzetta dello Sport ha reso nota la classifica di chi dà più soldi: Juve al primo posto con 28,9 milioni di euro nel 2021. Pesano nel bilancio 2020-21 i 3 milioni per Ramsey, arrivato nel 2019 a parametro zero ma con ricche commissioni per l’agente, i 2,2 per Sarri, esonerato nell’estate 2020, e gli 1,9 per Dragusin che nell’aprile 2021 ha rinnovato fino al 2025. Dietro i bianconeri c'è l'Inter (27,5) e la Roma (26). Il Milan sta molto dietro (12,6). Poi Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Napoli, Sassuolo e Udinese, tra gli 8 e i 6 milioni. In totale, nel 2021, i club di Serie A hanno speso 173,8 milioni per i servizi dei procuratori sportivi. Dato di nuovo in crescita dopo il calo del 2020 derivante dalla pandemia (138), ma non ancora ai livelli del 2019 (187,9) proprio perché anche l’anno scorso il settore ha risentito degli effetti del Covid. Con una differenza: se il giro d’affari del calciomercato è crollato, non si è registrata la stessa proporzione nei costi accessori. Una tendenza confermata a livello globale - conclude la Rosea.