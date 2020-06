Serie A con il pubblico, Ricciardi: “Possibile un numero ridotto”

La Serie A tornerà in campo il 20 giugno dopo due mesi di stop e polemiche. Si avvicina dunque il giorno tanto atteso dagli addetti ai lavori che hanno spinto affinché la macchina del calcio ripartisse. Al ritorno in campo però gli stadi rimarranno vuoti, anche se il membro del consiglio esecutivo dell’Oms Walter Ricciardi si è detto particolarmente ottimista.

Serie A con il pubblico

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo Ricciardi ha affermato: “Noi stiamo viaggiando nel mezzo, con riaperture graduali e non avventate. La ripartenza porterà qualche rischio, nonostante ci siano le porte chiuse. Man mano che le cose andranno meglio, si può ricominciare a pensare di allentare la guardia per il pubblico. Quindi credo possibile ad un numero ridotto di spettatori possano partecipare allo spettacolo. Non saprei le tempistiche, ma credo che in quasi tutta Italia si possano cominciare a fare questi discorsi”.

Quarantena alternativa

Ricciardi poi ha risposto così riguardo a chi chiede una misura diversa rispetto alla quarantena di squadra: “L’accorciamento non è possibile. Il periodo di allontanamento non può essere inferiore, ma una strada alternativa si può trovare, ci stiamo lavorando. Ci sono casi in cui l’incubazione dura anche oltre i 14 giorni. Perché non seguire gli altri Paesi europei? Gli inglesi hanno sbagliato tutto in questa pandemia, la Germania invece non ha raggiunto i nostri picchi”.