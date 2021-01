Serie A, Conte squalificato per due turni

Il finale turbolento di Udine tra il tecnico dell’Inter Antonio Conte e l’arbitro Maresca è finito sul tavolo del Giudice Sportivo che oggi ha reso noto le decisioni. Il mister nerazzurro è stato squalificato per due gare (con ammenda di 20 mila euro) “per aver continuato a protestare in maniera veemente – si legge nel comunicato ufficiale della Lega -, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del Direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di giuoco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il Direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un’espressione gravemente offensiva…”. Il Giudice sportivo dopo le partite del 19^ turno ha squalificato in Serie A per un turno, perché ammoniti e già diffidati: Samir (Udinese), Gosens (Atalanta), Kulusevski (Juve), Magnani (Hellas Verona), Nandez (Cagliari).