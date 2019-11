Serie A, continua la crisi del Napoli: 0-0 con il Genoa

Continua il momento no del Napoli. I partenopei, nell’anticipo serale della dodicesima giornata di Serie A, non sono andati oltre lo 0-0 contro il Genoa al San Paolo. Si allunga così a quattro la striscia di gare senza vittorie in campionato per la formazione di Ancelotti, adesso a quota 19 in classifica, mentre i rossoblu, che salgono a 9, tornano a muovere la classifica dopo i ko con Juventus e Udinese.

LA GARA – Il primo tempo è di impronta azzurra. Dopo appena due minuti Insigne va in rete, con il gioco però fermo a causa di un fuorigioco. La formazione di Ancelotti insiste e ci prova con Zielinski, Mertens, Lozano e Callejon, ma il risultato non si sblocca. Nella ripresa si fanno vedere anche i liguri, che vanno vicini al gol prima con Pandev e poi con Pinamonti, con Koulibaly che salva la sua porta sulla linea. Il Napoli risponde con Mertens, Fabian Ruiz ed Elmas, ma Radu è bravo ad opporsi ai tentativi azzurri.