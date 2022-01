Serie A, convocata assemblea d’urgenza dopo telefonata di Draghi: i punti

Si parlerà dell'emergenza Covid e della possibilità di tornare agli stadi a porte chiuse

Possibili novità in Serie A dopo la telefonata di ieri del presidente del Consiglio Draghi a quello della FIGC Gravina. Infatti, per queste ore, è stata convocata d'urgenza l'assemblea dalla Lega Serie A per affrontare il tema dell'emergenza Covid. Sul sito della Lega si può leggere il comunicato.

Di seguito la nota completa: "In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata, per Oggi Sabato 8 gennaio 2022

esclusivamente in videoconferenza (a - Regolamento), alle ore 13.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15:30 in seconda convocazione per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti del seguente Ordine del Giorno: