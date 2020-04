Serie A, convocata d’urgenza assemblea di Lega

La Lega Serie A torna a riunirsi. Il problema sanitario ed economico continua ad attanagliare anche il calcio. Tra i vari presidenti si sono create fazioni tra chi vuole continuare il campionato e chi vuole sospenderlo. Inoltre, la Lega Serie A e l’AIC è ancora in atto la trattativa riguardo al taglio degli stipendi.

ASSEMBLEA – In questo clima di confusione, la Lega ha convocato d’urgenza un’assemblea lunedì 6 aprile. Secondo quanto scritto nella nota apparsa sul sito ufficiale l’appuntamento sarà alle 10 in video conferenza. Fissati anche i punti all’ordine del giorno. A parlare sarà il presidente Del Pino e l’amministratore delegato De Siervo. Alle 12 poi nuova convocazione per tutte le decisioni in merito agli argomenti trattati.