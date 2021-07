Serie A, Dal Pino: “Calcio può aiutare vaccinazioni. Stadi aperti al 100% no follia”

Le parole del presidente della Lega Serie A

AIUTO - "Il calcio è uno strumento sociale imponente. Lavoriamo insieme con il governo per accelerare la campagna vaccinale e riportare la gente allo stadio. Il calcio è un settore che attrae l’interesse di 38 milioni di persone. La Lega serie A con tutti i 20 club, la Federcalcio, hanno inviato lettere alle istituzioni per chiedere il ritorno al 100% degli spettatori alle partite", ha detto Dal Pino. "Non è una richiesta folle: spingiamo gli italiani a vaccinarsi visto che finora solo il 45 per cento della popolazione sopra i 12 anni lo ha fatto. Il calcio è un volano sociale incredibile e nel momento in cui consentissimo ai nostri fan muniti di green pass di accedere alle tribune, forniremmo un contributo decisivo per mettere in sicurezza tutto il Paese". "Stadi al 50%? Ripeto non sono soddisfatto. Non vedo il motivo di questa eventuale decisione. Siamo orientati sul 100 per cento della capienza".