Serie A, dal primo maggio torna il pubblico negli stadi

Dal primo maggio gli stadi italiani riapriranno le porte agli appassionati

Nelle ultime settimane si era riacceso il tema del pubblico negli stadi. A farla da padrone era stata la discussione sulla riapertura degli impianti - in particolare dell'Olimpico di Roma - per gli Europei di quest'estate. A quel punto, le istituzioni avevano anche spiegato che si sarebbe puntato a far accedere gli spettatori prima dell'evento estivo; in particolare i riflettori erano puntati sulle ultime due gare di campionato e sulla finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Un'ulteriore accelerazione c'è stata oggi pomeriggio, con la conferenza stampa del premier Mario Draghi che annunciava una fase di riaperture - e la proclamazione della zona gialla in alcune regioni - a partire dal 26 aprile.