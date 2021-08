Serie A, DAZN comunica i dati di ascolto delle prime due giornate

DAZN in una nota conferma che si registrano dati come la scorsa stagione

Redazione ITASportPress

Il calcio con DAZN è passato in streaming e la Serie A è stata è stata seguita da oltre 4.3 milioni di persone nella prima giornata che si sono collegati attraverso smart TV, tablet, mobile phone, console di gioco e attraverso DAZN Channel, spiega la piattaforma OTT in una nota. La seconda giornata di Serie A ha fatto registrare un’audience pari a 4.7 milioni. La partita più seguita nelle prime due giornate di Campionato 2021-2022, è stata Juventus-Empoli, con un’audience superiore a 1 milione di spettatori.

Complessivamente si è registrata un’audience pari a 6 milioni di spettatori totali, l’80% dei quali sintonizzati su DAZN.

“A condizioni estremamente diverse – partenza del campionato a settembre, stadi completamente chiusi – il risultato ottenuto da DAZN dimostra di essere quindi perfettamente in linea con quello ottenuto nel Campionato 2020-2021. Ed inoltre, a questo risultato già ampiamente positivo, si deve aggiungere che i dati indicati non contengono l’audience relativa al mondo di bar, ristoranti e hotel”, spiega Dazn in una nota.

“Dati, quindi, di assoluto rilievo anche alla luce del particolare momento dell’anno, la seconda metà di agosto che per tradizione vede molti italiani in località di villeggiatura e considerando la sfida tecnologica e comportamentale che si sta compiendo con la transizione verso la più moderna visione in streaming”, prosegue Dazn.

“Transizione che sta portando anche il mondo del calcio nel futuro e che sta dando una significativa e concreta accelerazione alla digitalizzazione raggiungendo anche quelle aree del Paese e della popolazione fino ad ora non interessate da questo processo. Tutto questo a ulteriore riprova delle incredibili potenzialità dello streaming per il calcio e per il Paese stesso”, aggiunge la piattaforma OTT.