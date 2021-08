Serie A, Dazn lancia Pulse per le gare live

Pulse aggiorna lo spettatore su quello che sta succedendo sui campi di calcio mentre l’utente sta guardando lo sport

La piattaforma di sport in streaming Dazn si prepara alla nuova stagione calcistica, nella quale sarà il player principale della Serie A. L’emittente – come noto – ha infatti acquisito i diritti delle gare del massimo campionato italiano per le prossime tre stagioni calcistiche.