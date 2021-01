Serie A, De Paul fa tornare alla vittoria l’Udinese che batte lo Spezia

Successo dell’Udinese al Picco contro lo Spezia con il punteggio di 1-0. Match sbloccato al 52′ con un rigore di De Paul (fallo in area di Chabot su Deulofeu). L’argentino viene poi espulso al 75′ per doppia ammonizione. Doppio giallo anche per l’Aquilotto Saponara. Al 60′ esordio di Llorente nell’Udinese ma nessun gol per lo spagnolo. Nel primo tempo palo centrato da Deulofeu al 40′. L’Udinese torna alla vittoria che mancava dal 12 dicembre. Con questo successo, la squadra di Gotti sale a 21 punti e ritrova una vittoria che mancava dal 12 dicembre. Italiano resta fermo a quota 18. Terza sconfitta consecutiva dello Spezia compresa la Coppa Italia anche se il primo tempo è stato buono ma a Italiano sono venuti a mancare i singoli specie gli attaccanti.

SPEZIA-UDINESE 0-1

MARCATORI: 52′ rig. De Paul

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (70′ Ricci), Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega (46′ Acampora), Agoumé (70′ Estevez), Maggiore; Gyasi, Galabinov (62′ Saponara), Farias (62′ Agudelo). All. Italiano

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi (89′ De Maio); Stryger Larsen, De Paul, Arslan (59′ Mandragora), Walace, Zeegelaar (89′ Molina); Pereyra; Deulofeu (60′ Llorente). All. Gotti

Ammoniti: Bonifazi (U), De Maio (U), Pobega (S), Vignali (S), Bastoni (S), Acampora (S)

Espulso: De Paul (U) e Saponara (S), entrambi per doppia ammonizione