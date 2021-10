Serie A, De Siervo: “La Superlega è ancora viva. Governo ampli capienza stadi”

Lo ha detto l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, in conferenza stampa a margine dell’assemblea genereale delle European Leagues

Redazione ITASportPress

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, dopo la conferenza stampa post Assemblea delle Leghe Europe, disputata per la prima volta a Milano, ha parlato della Superlega, dei tifosi ritornati allo stadio e del nuovo format del Mondiale.

MONDIALE - Sul nuovo Mondiale ogni due anni, ha rivelato:"Non solo quella italiana, anche tutte le Leghe Europee hanno detto no alla proposta della FIFA del Mondiale ogni due anni. Sono convinto che nei prossimi giorni vedremo una costante retromarcia di tutti, a livello mondiale; perché progetti come questo o come la Superlega prima o poi vengono stoppati. Negli ultimi mesi c'è stata inoltre, una richiesta continua di aprire nuove finestre per le competizioni FIFA, ma queste andrebbero solo a creare un grave danno economico per i campionati nazionali che devono difendere la propria dimensione e continuare a durare 9 mesi".

SUPERLEGA E DIRITTI TV - Sulla Superlega:"Il progetto non è morto, anzi è ancora vivo. Questa battaglia continuerà e dobbiamo restare vigili. La Superlega danneggerebbe in maniera irreversibile tutti i campionati nazionali e non possiamo permettercelo. Per gli introiti da distribuire sarebbe difficile intervenire con un budget unitario. Non è possibile creare una competizione in cui tutti abbiano la stessa dotazione economica iniziale. Va cambiato piuttosto l'attuale Fair Play finanziario".

TIFOSI - Sul sold out che ci sarà per Inter-Juve:"Altra occasione persa per tornare al 100%. Confidiamo nella Federazione e nel Governo per riportare alla capienza massima i tifosi in tutti gli stadi d'Italia. Ci vuole maggiore rispetto per i giocatori e i tifosi, ma soprattutto per gli imprenditori che pagano gli stipendi dei calciatori".