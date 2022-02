Serie A, decise le date per la stagione 2022-23

Stabilite partenza e conclusione della prossima annata

La Serie A deve ancora decidere il campione di questa stagione con la lotta per la prima posizione sempre molto agguerrita. Intanto, però, si progetta la prossima annata con il calendario del 2022-23 che si sta ormai delineando.

Vista le necessità di avere date certe a causa del prossimo Mondiale invernale, la Serie A programma la prossima stagione. Sono state definite le date del torneo 2022-2023 e proprio per via di Qatar '22 si comincerà prestissimo, nel weekend del 13-14 agosto, e si chiuderà più tardi, con l'ultimo turno in programma domenica 4 giugno 2023.