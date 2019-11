Serie A, decisi anticipi e posticipi della 17ª giornata di campionato

La Lega Serie A, attraverso i propri canali ufficiali, ha elencato anticipi e posticipi della 17ª giornata di campionato, che si disputerà a spezzatino, dovendo Lazio e Juventus assentarsi in quel periodo di dicembre per via dell’impegno in Supercoppa Italiana che si terrà in Arabia Saudita. Infatti, Samp-Juve si giocherà di mercoledì 18 dicembre alle 18.55, mentre Lazio-Verona addirittura mercoledì 8 gennaio, alle 20.45. Ecco di seguito tutto l’elenco del programma, con anche il licenziatario dei diritti tv.

Mercoledì 18 dicembre 2019, ore 18.55 – SAMPDORIA – JUVENTUS (Sky)

Venerdì 20 dicembre 2019, ore 20.45 – FIORENTINA – ROMA (Sky)

Sabato 21 dicembre 2019, ore 15.00 – UDINESE – CAGLIARI (Sky)

Sabato 21 dicembre 2019, ore 18.00 – INTER – GENOA (Sky)

Sabato 21 dicembre 2019, ore 20.45 – TORINO – SPAL (Dazn)

Domenica 22 dicembre 2019, ore 12.30 – ATALANTA – MILAN (Dazn)

Domenica 22 dicembre 2019, ore 15.00 – LECCE-BOLOGNA (Sky)

Domenica 22 dicembre 2019, ore 15.00 – PARMA-BRESCIA (Sky)

Domenica 22 dicembre 2019, ore 20.45 – SASSUOLO – NAPOLI (Sky)

Mercoledì 8 gennaio 2020, ore 20.45 – LAZIO – HELLAS VERONA (Dazn)