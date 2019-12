Serie A, Djimsiti fa godere l’Atalanta nel recupero: Verona ko 3-2

Si è appena conclusa la sfida di campionato valida per la 15^ giornata di Serie A tra Atalanta e Verona. 3-2 il risultato finale per via delle reti di Di Carmine, doppietta, e dei gol di Malinovskiy, Muriel e Djimsiti all’ultimo secondo. Tre punti d’oro per la Dea. Ko per gli ospiti dopo essere rimasti in dieci.

LA GARA – Partita che parte subito a grande ritmo. Il Verona si fa vedere, ma è dell’Atalanta la prima occasione con Muriel che all’11esimo spreca tutto a tu per tu con Silvestri. Gol sbagliato, gol subito, la dura legge del gol si conferma: al 23′ è Di Carmine a portare in vantaggio gli ospiti su una dormita incredibile del pacchetto difensivo. Gollini battuto e 0-1 per il Verona. Piove sul bagnato per la squadra di casa: Ilicic esce per infortunio. Entra Malinovskiy. Ed è proprio l’ucraino a mettere la gara sul pari a pochi minuti dal fischio finale del primo tempo: sinistro perfetto al 44′ e parità. La ripresa parte subito gol botto: al 57′ è ancora Di Carmine a punire la Dea tra le polemiche per due palloni in campo in fase d’avvio dell’azione. La gara si accende con diversi interventi fallosi, compreso quello che porta al calcio di rigore in favore dei nerazzurri: anticipo falloso su Castagne e tiro dal dischetto che Muriel non fallisce. 2-2 al 64′. Altro cambio per Gasperini: fuori Muriel, dentro Barrow. Juric rinuncia all’infortunato Pessina e inserisce Verre. All’86’ resta in 10 il Verona complice l’espulsione di Dawidowicz per doppia ammonizione. In pieno recupero ecco la zampata vincente della Dea: Djimsiti triangola perfettamente e trova il gol del 3-2 finale.