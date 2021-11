Serie A, domani scadenza stipendi. Cosa rischiano gli inadempienti

Scadenza federale per i club di A

Scadenza federale importante per i club di Serie A. Entro domani infatti i club devono documentare alla Federazione l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti contrattuali nonché delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera dovuti per il bimestre 1 agosto/30 settembre 2021. Lo spiega l’Assocalciatori, con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale. Il mancato pagamento comporta l’applicazione della sanzione pari ad almeno 2 punti di penalizzazione in classifica, con l’aggiunta di almeno 2 punti per l’eventuale persistente mancato pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di luglio 2021.