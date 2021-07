Serie A, dopo caso Spezia si contano club con vaccinazioni a posto: sono 4

Adesso si aspetta che l'iter venga eseguito da tutti i club per arrivare a fine settembre e avere tutti i calciatori con il piano vaccinale completato

Le dichiarazioni del medico dello Spezia ("Cluster colpa di due calciatori no vax"), sta facendo discutere. Il club ligure registra ben 11 positivi e il ritiro in Alto Adige è per il momento compromesso visto che la squadra deve osservare le regole dell' Asp di Bolzano. Intanto il piano vaccinale per le squadre di calcio sta procedendo ma molti calciatori hanno fatto solo una dose. Secondo alcuni organi di stampa, sarebbero solo quattro i club a posto con la seconda dose, si tratterebbe di Fiorentina, Empoli, Bologna e Milan. Ieri si è aggiunta la Roma, che però è partita solo con la prima dose. Adesso si aspetta che l'iter venga eseguito da tutti i club per arrivare a fine settembre e avere tutti i calciatori con il piano vaccinale completato. Tra poco più di un mese scatterà il campionato e la situazione è in alto mare anche per l'apertura degli stadi con o senza green pass.