Serie A, doppietta Belotti e il Torino piega il Milan: 2-1

E’ notte fonda per il Milan. I rossoneri, dopo il ko di sabato scorso nel derby con l’Inter, cadono anche con il Torino, con i granata che si impongono in rimonta per 2-1. Con questa vittoria, la formazione di Walter Mazzarri sale a quota 9 punti in classifica, mentre il Diavolo rimane fermo a 6.

LA GARA – I rossoneri partono meglio e al 18′ sbloccano il risultato, con Piatek che trasforma un rigore concesso per un fallo di De Silvestri su Rafael Leao. La squadra di Giampaolo insiste, ma Sirigu dice di no ai tentativi di Leao e Calhanoglu. Il Toro si fa vedere solamente nel finale della prima frazione, con Belotti che non trova la porta su un lancio in profondità di Lyanco. Nella ripresa, però, è proprio il Gallo a ribaltare completamente le sorti della gara: prima batte Donnarumma con una conclusione dal limite al 72′, poi firma il sorpasso con una rovesciata al 76′ al termine di un’azione insistita. A pochi secondi dalla fine Sirigu salva il risultato su Piatek.