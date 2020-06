Serie A, dove vedere in diretta tv e streaming i recuperi della 25^ giornata su Sky e Dazn

Serie A in diretta tv e streaming. Torna il massimo campionato italiano con i recuperi della 25^ giornata. Sono quattro le gare che daranno il nuovo inizio alla seconda parte di stagione. Torino-Parma, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. Andiamo a scoprire come vederle su Sky e Dazn.

Serie A diretta tv e streaming

Si riprende col botto in Serie A. Quattro partite dalle mille emozioni. Spicca, ovviamente la sfida dell’Atalanta e quella dell’Inter che, però, saranno impegnate domani. Oggi, 20 giugno, è il turno di Torino-Parma e Verona-Cagliari rispettivamente impegnate alle 19.30 e alle 21.45. Stesso orario per le partite di domenica. La Dea ospita il Sassuolo alle 19.30 mentre i nerazzurri di Milano attendono i blucerchiati alle 21.45.

Per quanto riguarda le gare odierne Torino-Parma sarà trasmessa su Sky. Il recupero della 25^ giornata non sarà visibile in chiaro ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite), con l’emittente satellitare che garantirà ai propri abbonati la diretta streaming grazie all’app SkyGo. Per Verona-Cagliari, invece, discorso differente. La partita andrà in onda su Dazn ma sarà visibile, forse, anche in diretta in chiaro su Youtube come preannunciato dall’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo. La partita del Bentegodi sarà visibile in ogni caso anche sul canale Dazn 1 su Sky per tutti coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Le altre partite

Per quanto riguarda le gare di domenica 21 giugno, invece, entrambe saranno trasmessi in onda su Sky. Alle 19.30 Atalanta-Sassuolo andrà in onda solo su Sky che la trasmetterà sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico. Per Inter-Sampdoria, invece, Sky trasmetterà in diretta televisiva la partita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). In entrambi i match, si avrà la possibilità di vedere le partite con Sky Go oppure con Now tv che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.