Serie A, è Cagliari show: Fiorentina travolta 5-2

E’ Cagliari show nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. I sardi, di fronte al proprio pubblico, hanno travolto per 5-2 la Fiorentina, trovando così il terzo successo consecutivo in campionato. Una vittoria che permette alla formazione di Maran di salire momentaneamente al terzo posto in classifica con i suoi 24 punti, mentre i viola rimangono fermi a 16.

LA GARA – I rossoblu partono subito forte e al 16′ trovano il vantaggio con Rog servito da Nainggolan. I sardi continuano a premere e, al 26′, arriva anche il raddoppio di Pisacane sugli sviluppi di un angolo battuto da Cigarini. Al 34′ Simeone cala il tris con uno spettacolare colpo di tacco, mentre nella ripresa ci pensano Joao Pedro (54′) e Nainggolan (65′) ad arrotondare ulteriormente il punteggio. I viola, nel finale, rendono meno pesante il punteggio con la doppietta di Vlahovic tra il 75′ e l’87’.