Serie A, è il “Gallo”Belotti il calciatore che subisce più falli. La Top 23

Curiosa statistica stilata da Sky che riguarda i calciatori più “colpiti” in queste prime sette giornate del campionato italiano: Andrea Belotti è il primo in questa classifica stilata in base ai dati della Lega Serie A. Ecco chi sono insieme al “Gallo” i più “picchiati”:

La classifica completa:

Belotti (Torino) 29 falli in 7 presenze

De Paul (Udinese) 27 falli in 7 presenze

Zaccagni (Verona) 24 falli in 7 presenze

Messias (Crotone) 22 falli in 7 presenze

Ribery (Fiorentina) 20 falli in 5 presenze

Pedro (Roma): 18 falli in 7 presenze

Bennacer (Milan): 17 falli in 7 presenze

Pandev (Genoa): 17 falli in 7 presenze

Schiattarella (Benevento): 17 falli in 7 presenze

Cuadrado (Juventus): 16 falli in 6 presenze

Theo Hernandez (Milan): 16 falli in 7 presenze

Joao Pedro (Cagliari: 16 falli in 7 presenze

Kucka (Parma): 16 falli in 7 presenze

Caprari (Benevento): 15 falli in 6 presenze

Cigarini (Crotone): 15 falli in 6 presenze

Correa (Lazio): 15 falli in 6 presenze

Gomez (Atalanta): 15 falli in 7 presenze

Nandez (Cagliari): 15 falli in 7 presenze

Rog (Cagliari): 15 falli in 7 presenze

Berardi (Sassuolo): 14 falli in 6 presenze

Lozano (Napoli): 14 falli in 6 presenze

Castrovilli (Fiorentina): 14 falli in 7 presenze