Serie A, ecco come ripartire dopo lo stop per coronavirus: ritiro permanente per 1500 persone

Il tempo stringe e se si vuole far ripartire la Serie A, i giorni iniziano ad essere sempre meno. Ecco perché al vaglio delle persone competenti ci sarebbe una nuova idea per vedere di nuovo in campo le squadre del massimo campionato di calcio italiano.

L’ultima idea della commissione medica della Figc insieme ad un gruppo di scienziati sarebbe quella di una sorta di ritiro blindato per squadre, staff e addetti ai lavori. Un ritiro permanente che vedrebbe coinvolte, in totale, circa 1500 persone che non avrebbero la possibilità di avere alcun tipo di contatto fisico con l’esterno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe come vivere in una bolla. Il centro di allenamento si trasformerebbe in una vera e propria casa dove ricominciare a fare tutto. In primis dagli esami specifici per la salute, e poi, ovviamente, allenamenti invidividuali o a piccoli gruppi sempre nel rispetto della distanza interpersonale. Una soluzione che naturalmente non riguarderebbe solo i calciatori, ma tutti coloro che fanno parte del gruppo che dovrebbe rimanere in isolamento, quindi allenatori, medici, fisioterapisti e magazzinieri. Come detto, circa 70 persone per ciascun club.

GRAVINA SULLA RIPRESA DELLA STAGIONE