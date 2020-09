Serie A, ecco dove si vedranno le prime partite di Inter e Juventus

Tra pochi giorni scatterà la Serie A e c’è previsto anche il ritorno dei tifosi allo stadio seppur con molte limitazioni. Ma c’è attesa anche per il calcio in tv per la stagione 2020-2021, che sarà trasmessa per il terzo anno consecutivo anche da DAZN, la piattaforma di sport in streaming che si è fatta apprezzare in questo periodo non solo per l’offerta che si è arricchita costantemente ma anche per la flessibilità -come riporta calcioefinanza.it-. E l’appuntamento di apertura sulla Tv online sarà decisamente interessante: si parte infatti con la sfida tra Hellas Verona e Roma, in programma sabato 19 Settembre alle ore 20:45. Il giorno dopo, domenica 20 settembre, sarà la volta di altre due partite: si ritorna al classico lunch match che vedrà la sfida Parma-Napoli alle ore 12:30 seguita dal classico match delle 15:00 tra Genoa e Crotone. Un campionato, questo, che inizia più tardi del solito ma pronto a sfoderare le stesse emozioni di sempre. Al momento la Lega Serie A ha comunicato date e orari solo dei primi match, ma tra queste spiccano alcuni degli impegni di Juventus e Inter, che sono considerate da tutti gli addetti ai lavori come le principali favorite nella lotta per il titolo.

