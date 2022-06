Serie A femminile, c’è anche il Parma

Il Parma Femminile sbarca in Serie A. La società emiliana ha annunciato di aver acquistato l’Empoli Ladies. Ieri il Presidente Kyle Krause ha indetto una conferenza stampa in cui ha espresso grande soddisfazione ed entusiasmo. Nella stagione sportiva 2022/23, che segnerà il debutto del professionismo, il club gialloblù giocherà nel massimo campionato.

Parma Calcio 1913 Srl e il Presidente Kyle Krause desiderano ringraziare il Presidente Federale, Dott. Gabriele Gravina e il suo staff, per la costante interlocuzione e per il ruolo di garante del corretto percorso istituzionale e tecnico per la realizzazione dell’operazione.