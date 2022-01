Serie A femminile, dilagano Juventus e Sassuolo, pari tra Inter e Napoli

5-0 delle bianconere sulle campane, Clelland show al “Bozzi” contro la sua ex squadra, le nerazzurre rallentano

Redazione ITASportPress

Dopo i successi di Roma, Milan e Sampdoria negli anticipi del sabato validi per la 12ª giornata di Serie A TimVision, nelle gare domenicali conquistano tre punti anche la capolista Juventus e il Sassuolo; pareggio invece tra Inter e Napoli Femminile.

Le campionesse d’Italia in carica, dopo la Supercoppa FS vinta contro il Milan, inaugurano il girone di ritorno del campionato con una goleada in casa del Pomigliano. Nella sfida del “Gobbato”, andata in scena alle 12.00, la prima chance di sbloccare il parziale arriva al 14': Capparelli atterra Hurtig nella propria area di rigore e l'arbitro concede il penalty. Sul dischetto va Rosucci ma la conclusione della centrocampista, debole e centrale, si finisce tra tra le braccia di un’attenta Cetinja tra i pali. Al 23' è invece Bonansea ad andare vicino al vantaggio: l'attaccante si fa largo tra la difesa avversaria, elude Cox con una grande giocata e calcia potente, sfiorando la traversa. Il punteggio però cambia al 30’, e questa volta il portiere del Pomigliano è protagonista in negativo: cross di Cernoia dai pressi della bandierina, Cetinja non trattiene e il pallone si deposita alle sue spalle. Le padrone di casa accusano il colpo, le ospiti insistono e al 42' trovano il raddoppio con Hurtig, rapida nel tap-in su una prima respinta dell'estremo difensore avversario. Nella ripresa la Vecchia Signora, seppure orfana della sua leader in attacco Cristiana Girelli, in attesa del Green Pass rafforzato, dilaga mettendo a referto altre tre reti. Prima quella di Cernoia al 53’, che aggiusta la mira e trova un diagonale chirurgico; poi quelle di Bonansea - palo e gol dopo un destro millimetrico - e Gama, che allo scadere del recupero festeggia con uno stacco di testa impeccabile sigla il definitivo 5-0 delle prime della classe. Risultato perfetto per la Vecchia Signora, che può rammaricarsi solo per due rigori sbagliati (Rosucci nel primo tempo, Zamanian nel secondo) entrambi parati da Cetinja.

Goleada, nel secondo match disputatosi all’ora di pranzo, per il Sassuolo in casa della Fiorentina. Al “Bozzi” la partita la sblocca Sabatino dopo appena due minuti di gioco su sviluppi di calcio d’angolo, ma al 42’ Clelland pareggia il conto per la formazione emiliana, grazie a un sinistro chirurgico dal limite su assist di Mihashi. Ed è proprio la scozzese, giocatrice più in forma dello scacchiere di Piovani in questo inizio 2022, che nell’arco di due minuti va a bersaglio altre due volte, portando le compagne sul momentaneo 3-1. Le padrone di casa provano a reagire ma il Sassuolo insiste e al 74’ cala il poker con Philtjens - imprendibile il suo rasoterra propiziato dal tacco di Cantore. Nell’ultimo quarto d’ora si conclude la goleada neroverde con il poker personale di Clelland e il definitivo 6-1 di Dubcova. Esordio amaro nel nuovo anno solare per la Fiorentina di Panico, nonostante due innesti di rilievo come Boquete (in campo dal 1’) e Giacinti (subentrata a Lundin a metà gara). Le toscane confermano di attraversare una stagione complicata, che ora le vede settime in classifica a 13 punti. Rimangono invece seconde, insieme alla Roma, le emiliane di Piovani, che mettono a referto la nona vittoria nel campionato in corso inaugurando nel migliore dei modi il girone di ritorno.

Termina con un pareggio infine, il match tra Inter e Napoli Femminile al Suning Center. Le nerazzurre di Guarino partono più convinte e determinate delle avversarie, e dopo una serie di tentativi in attacco sbloccano il punteggio con Karchouni al 25’. Dopo il vantaggio delle padrone di casa però le ospiti reagiscono e al minuto 36 l’ex rossonera Mauri sorprende Durante dalla distanza e pareggia il conto. Nella ripresa gli equilibri si capovolgono a favore delle azzurre, che nonostante tante occasioni create non trovano tuttavia la rete del vantaggio. L’Inter torna a farsi rivedere dalle parti di Aguirre dopo i cambi, ma sotto porta anche le nerazzurre non affondano. La squadra di Guarino all’88’ ha però una clamorosa chance per il 2-1: cross di Karchouni da posizione defilata, il portiere avversario sbaglia l’intervento favorendo l’aggancio di Portales a un passo dalla porta, e solo un provvidenziale colpo di testa di Di Marino sulla linea nega la gioia all'attaccante spagnola. La sfida del Suning Center finisce con un gol e un punto a testa; punto che però fa sorridere solo la squadra campana, in piena lotta per non retrocedere. Battuta d’arresto invece per le nerazzurre, che perdono terreno in chiave Champions e si distanziano dal Milan di due lunghezze.

Risultati dei posticipi della 12ª giornata di Serie A TimVision

Pomigliano-Juventus 0-5

30’ aut. Cetinja (J), 42’ Hurtig (J), 53’ Cernoia (J), 59’ Bonansea (J), 90’+1’ Gama (J)

Fiorentina-Sassuolo 1-6

2’ Sabatino (F), 42’ Clelland (S), 53’ Clelland (F), 55’ Clelland (S), 74’ Philtjens (S), 78’ Clelland (S), 89’ Dubcova (S)

Inter-Napoli Femminile 1-1

25’ Karchouni (I), 36’ Mauri (N)

Roma-Empoli 2-1

(giocata ieri)

Hellas Verona-Milan 0-6

(giocata ieri)

Sampdoria-Lazio 2-1

(giocata ieri)

Programma della 13ª giornata di Serie A TimVision

Sabato 22 e domenica 23 gennaio

Sassuolo-Hellas Verona

Empoli-Pomigliano

Juventus-Fiorentina

Napoli Femminile-Roma

Lazio-Inter

Milan-Sampdoria