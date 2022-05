Serie A femminile, Fiorentina passa a Pomigliano ed è salva

Sabatino firma il successo che consente alle viola di mantenere la categoria, ultima giornata decisiva per le formazioni campane, 4-4 tra Verona e Lazio

Redazione ITASportPress

Dopo la conquista del quinto scudetto della Juventus e della prima qualificazione alla Women’s Champions League della Roma, arriva il penultimo verdetto della Serie A TimVision 21/22: la Fiorentina è aritmeticamente salva grazie ai tre punti conquistati in casa del Pomigliano; le campane invece si giocheranno tutto negli ultimi 90’ della stagione contro il Napoli, reduce dal successo per 3-1 sull’Empoli. Si conclude con un 4-4 la sfida tra le retrocesse Verona e Lazio all'ora di pranzo.

Spettacolo e tanti gol nel primo dei tre posticipi domenicali tra Verona e Lazio. A Vigasio gialloblù e biancocelesti si affrontano a viso aperto, consapevoli di non avere più obbiettivi stagionali, e il punteggio si sblocca dopo appena sette minuti con Visentin, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo firma non solo il vantaggio delle ospiti ma anche il suo settimo sigillo nel torneo, che la rende la miglior marcatrice stagionale della formazione di Catini. Dopo appena tre minuti Ferrandi raddoppia su punizione diretta e per la Lazio il match smbra in discesa. Le padrone di casa non riescono ad arginare le avversarie e al 36’ subiscono il tris di Fördos, che scaglia il pallone sotto l’incrocio su una punizione a due da dentro l’area di rigore veneta, causata da un pasticcio difensivo di Quazzico e Haaland. Quando la gara sembra indirizzata inizia la rimonta scaligera: la rete dell'1-3 arriva al 43’, in seguito a una deviazione sfortunata di Fördos che beffa Ohrström dopo la respinta su Anghileri. Il Verona ci crede e a inizio ripresa rende chiare le proprie intenzioni alle avversarie. Al 47’ Myagkova vince un contrasto con Falloni e mette la sua prima firma in Serie A con un pallonetto vincente; al 59’ battesimo del gol nella massima competizione anche per Rognoni, che raccoglie il suggerimento perfetto di Ledri e trova l’angolino alle spalle del portiere biancoceleste. Proprio Ledri al 70’ si prende la scena con un sinistro d’autore che vale il momentaneo 4-3, pareggiato però da Fördos in pieno recupero. Prime due reti in Serie A per l’ungherese, che è anche – con Boattin – uno dei due difensori con una doppietta all’attivo nel torneo 21/22. Termina 4-4 a Vigasio, con uno scontro che nella prossima stagione andrà in scena nel torneo cadetto.

Non giocherà in Serie B invece, in virtù dei risultati di oggi, la Fiorentina di Patrizia Panico, che batte 1-0 il Pomigliano e guadagna la salvezza aritmetica. Allo stadio “Ugo Gobbato” le viola sbloccano la gara dopo quattro minuti: doppia finta di Boquete, Cetinja respinge ma Sabatino non sbaglia sulla ribattuta. Al 17’ Banusic sfiora il pari su punizione ma Schroffenegger non si lascia sorprendere. Alla mezzora altra chance per le toscane: Ferrario atterra Catena nella propria area e l’arbitro concede calcio di rigore. Sul dischetto va Sabatino ma l’attaccante centra il palo e il Pomigliano si salva. Nella ripresa la prima occasione per andare a bersaglio è per le padrone di casa, ma il colpo di testa di Tudisco centra il palo e grazia un’immobile Schroffenegger. La Fiorentina poco dopo se ne divora tre: prima Sabatino si fa respingere da Cox una conclusione a colpo sicuro a due passi dalla porta, poi è Boquete a non chiudere il match, e al 70’ il sinistro di Catena centra un altro legno. Domenico Panico prova a dare una scossa alle sue con qualche cambio, ma le offensive non vanno a buon fine e al triplice fischio il risultato rimane invariato. Una partita dai significati opposti per le squadre in campo: la Viola festeggia la permanenza in A dopo la sua stagione più complicata, mentre le Pantere dovranno giocarsi il tutto per tutto con il Napoli nell’ultimo turno.

E proprio il Napoli, con il successo in esterna contro l’Empoli, si guadagna la chance di mantenere la categoria. Una prova di carattere quella delle azzurre contro le toscane di Ulderici: sotto al 10’ con Tamborini, trovano la forza di reagire e ribaltare il punteggio alla fine del primo tempo. Al 45’ Jaimes approfitta di un errore di Knol e a porta vuota firma l’1-1, nel recupero Goldoni si gira bene in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e in mezzo alla mischia porta le compagne sul 2-1. Nella ripresa le campane insistono e al 73’ calano il tris con Pinna, precisa di testa nel finalizzare il cross di Jaimes. Sconfitta indolore per l’Empoli già salvo, vittoria importantissima per il Napoli, che si giocherà un'intera stagione nel prossimo weekend. Goldoni e compagne, che ora hanno un punto di svantaggio in classifica rispetto al Pomigliano, dovranno però centrare i tre punti per evitare la retrocessione, perché lo scontro diretto dell’andata se l’era aggiudicato 2-1 la squadra di Panico.

Risultato dei posticipi della 21ª giornata di Serie A

Hellas Verona-Lazio 4-4

7’ Visentin (L), 10’ Ferrandi (L), 36’ Fördos (L), 43’ aut. Fördos (V), 47’ Myagkova (V), 59’ Rognoni (V), 70’ Ledri (V), 90’+3+ Fördos (L)

Pomigliano-Fiorentina 0-1

4’ Sabatino (F)

Empoli-Napoli Femminile 1-3

10’ Tamborini (E), 45’ Jaimes (N), 45’+1’ Goldoni (N), 73’ Pinna (N)

Inter-Milan 0-3

(giocata ieri)

Juventus-Sassuolo 3-1

(giocata ieri)

Roma-Sampdoria 8-0

(giocata ieri)

Programma della 22ª giornata di Serie A TimVision 2021-22

Sabato 14 e domenica 15 maggio

Milan-Juventus

Fiorentina-Empoli

Lazio-Roma

Napoli Femminile-Pomigliano

Sampdoria-Hellas Verona

Sassuolo-Inter