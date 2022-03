Serie A femminile, il big match Juventus-Roma finisce 1-1

Lazaro replica all’autogol di Soffia: pari tra Juventus e Roma. Vince l’Empoli, mentre la Fiorentina sbatte sul muro Tampieri: è 2-0 blucerchiato

Il sabato della 16esima giornata di Serie A TimVision è stato ricco di emozioni e su tutte le gare spicca il big match tra prima e seconda della classe: Juventus-Roma. Gara bellissima e ricca di emozioni, con occasioni e qualità in campo. Ma al 10’ passa avanti la Juventus grazie a Girelli che beffa le giallorosse con un colpo di testa sul quale si avventa Soffia che, nel tentativo di spazzare via la sfera la fa invece entrare in porta. Al 25’ chance per la Roma con Paloma Lazaro che si coordina dall’altezza del dischetto ma non inquadra bene la porta e la conclusione si perde di poco al lato della porta difesa da Peyraud-Magnin. La numero uno bianconera è chiamata di nuovo in causa poco dopo: Serturini dal limite dell’area si coordina e fa partire il destro a giro ma i guantoni di Peyraud-Magnin prolungano il pallone oltre il fondo.

La Roma nel secondo tempo ci prova più delle bianconere per provare a riagguantare il risultato e tenere il passo in classifica della Juventus prima. E dopo un’ora di gioco, al 61’, ci pensa Paloma Lazaro a riportare la situazione in parità. Sesto gol in campionato per la numero 29 della Roma che col sinistro non sbaglia; da inizio novembre nessuna giocatrice ha segnato più gol in trasferta di Lazaro (come Visentin e Clelland). Giugliano poco dopo prova a trovare la rete dell’1-2 dalla distanza ma la solita Peyraud-Magnin risponde e lancia anche un rimprovero alle compagne. La Roma continua a pressare alto e arriva anche il turno di Glionna che ci prova ma non inquadra lo specchio. La Juve però c’è sempre e le giallorosse rischiano grosso con la punizione di Boattin che prende una traiettoria insidiosa e costringe Ceasar all’intervento provvidenziale per spedire la palla oltre il fondo. Il big match però alla fine si chiude con il risultato di 1-1. La Roma interrompe una serie di 9 successi consecutivi in Serie A, mentre la Juventus per la prima volta nella sua storia non ha trovato la vittoria in due gare di fila nel massimo campionato. In vetta alla classifica dunque non cambia nulla, i punti di distacco tra Juve e Roma rimangono 3, con le bianconere ora a quota 41 e le giallorosse a 38

Al Garrone di Bogliasco la Sampdoria si impone per 2-0 contro una Fiorentina che fatica a ritrovare la via della vittoria e colleziona il nono ko stagionale. Una gara tuttavia sempre viva e con le viola che hanno provato in tutti i modi a recuperare il match, come testimoniato dal 70% di possesso palla della squadra di Panico. La Samp invece con questo 2-0 ha mantenuto la porta inviolata per due gare di fila in Serie A per la seconda volta in assoluto, dopo la serie di tre clean sheet consecutivi dello scorso ottobre. I gol arrivano tutti nel primo tempo e nel giro di quattro minuti anche se le prime occasioni le crea la Fiorentina. Prima con le solite Giacinti e Boquete, poi con Mascarello che si divora il gol del vantaggio: chance enorme per la numero 12 viola che davanti alla porta vuota raccoglie il suggerimento di Monnecchi, apre il piatto ma sbaglia clamorosamente lanciando alto. Al 36’ poi arriva il vantaggio blucerchiato: è Wagner che realizza l’1-0 con un tiro cross che prende una traiettoria imprevedibile, scavalca e beffa Tasselli. Per Wagner è il primo gol in stagione e la Fiorentina è la quarta squadra contro cui la giocatrice è andata a segno in Serie A. Al 40’ la rete del 2-0 porta la firma dell’ex Martinovic: gran gol dell’attaccante e primo in maglia blucerchiata, il secondo alla squadra viola dopo quello del settembre 2020 con la maglia del Florentia San Gimignano.

Nel secondo tempo la Fiorentina ci prova in tutti i modi a riaprire la gara ma, per quanto costruisca, la squadra viola non riesce mai ad essere abbastanza cinica sotto porta. Porta stregata per Giacinti e compagne al 76’: inizia tutto con un calcio di punizione di Boquete che si stampa sulla barriera ma le viola non demordono. Batti e ribatti, il pallone finisce sul destro di Huchet che prova la conclusione ma viene ribattuta da Fallico e alla fine la Samp riesce a liberare l’area dall’assedio della Fiorentina. Poco dopo è ancora la numero 23 a riprovarci dalla distanza ma la sfera si perde sul fondo e poi ancora all’80’ sempre Huchet dal limite dell’area ma stavolta c’è la parata decisiva di Tampieri. E la numero uno blucerchiata si rende ancora protagonista due minuti più tardi sul tentativo di Lundin. La Fiorentina non vince da 6 turni (3 pareggi e altrettante sconfitte), la striscia peggiore per le viola in Serie A.

Sorride infine l’Empoli che contro l’Hellas Verona in trasferta conquista tre punti importanti grazie alla rete decisiva di Dompig al 73’. Per la giocatrice è il quarto gol in Serie A e finora può vantare la partecipazione a 10 gol in questo in campionato con 4 reti e 6 assist. Secondo successo consecutivo per le azzurre per la prima volta dall’ottobre 2020 e contro le gialloblù nello specifico conquistano la quinta vittoria in altrettanti precedenti di Serie A. Era dal 5 dicembre 2021 che l’Empoli non chiudeva una gara di Serie A con un clean sheet (da allora aveva incassato 9 reti). Con questo successo l’Empoli sale a quota 18 punti e supera momentaneamente in un colpo solo sia la Fiorentina che il Pomigliano (in attesa della gara delle campane, impegnate domenica in trasferta contro l’Inter).

I risultati della 16ª giornata di Serie A TimVision

Sampdoria-Fiorentina 2-0

36’ Wagner (S), 40’ Martinovic (S)

Hellas Verona-Empoli 0-1

73’ Dompig (E)

Juventus-AS Roma 1-1

11’ aut. Soffia ( R), 61’ Lazaro ( R)

Lazio-Sassuolo

Domenica 6 marzo ore 12.30 diretta su TimVision

Inter-Pomigliano

Domenica 6 marzo ore 14.30 diretta su TimVision

Milan-Napoli Femminile

Domenica 6 marzo ore 14.30 diretta su TimVision