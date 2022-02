Serie A femminile, il Milan fermato dal Sassuolo

Le rossonere non riescono a espugnare il campo del Sassuolo. Vittoria del Napoli sul Verona, la doppietta di Visentin blocca la Viola sul pari

La 15ª giornata di Serie A TimVision si apre al Gino Bozzi con il match tra Fiorentina e Lazio. Le viola cercano riscatto dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia mentre le biancocelesti punti fondamentali in chiave salvezza. Il primo tempo inizia in modo abbastanza equilibrato, poi al 24' arriva il primo brivido per la Lazio su un velenoso cross di Monnecchi ma Ohrstrom in due tempi neutralizza l'azione e salva la squadra da Mascarello che accorreva per il tap-in vincente. La gara poi si accende dopo la mezz'ora e al 37' arriva il vantaggio della Fiorentina che porta la firma di Boquete. Azione nata da una rimessa laterale, assist di Giacinti, la spagnola raccoglie il suggerimento e incrocia col sinistro: rasoterra verso l'angolino e palla in rete. Due minuti più tardi arriva l'immediata risposta biancoceleste grazie a Visentin. Iniziativa personale sulla corsia mancina, la numero 99 entra in area punta Breitner e calcia: decisiva anche la deviazione del difensore viola su cui Tasselli non può nulla.

La gara prosegue con le iniziative della Fiorentina, con Giacinti e poi con Sabatino che apre il secondo tempo con la prima occasione viola (tuttavia troppo debole e centrale, facile preda di Ohrstrom). Dopo un'ora di gioco il match si accende di nuovo con la Fiorentina che riparte in velocità e con tre tocchi le viola si ritrovano nell'area biancoceleste. Lì c'è la bomber Sabatino che non sbaglia. Piattone che passa sotto le gambe di Ohrstrom e rete del 2-1. Per Sabatino sono 10 i gol finora realizzati in campionato, diventando così l'unica giocatrice in doppia cifra di reti in ognuna delle ultime 10 stagioni di Serie A. Inoltre quello di oggi è il decimo gol in carriera alla Lazio. Sul 2-1 la Fiorentina prova a gestire ma non rinuncia a cercare il gol che possa chiudere anzitempo la gara e su tutte è sempre Giacinti che ci prova; proprio l'ex Milan è la giocatrice che in partita ha provato più conclusioni (sei), calciato nello specchio della porta (tre volte) e creato più occasioni da gol (sempre tre). E se Giacinti prova in tutti i modi a segnare, la Lazio comunque non si tira indietro come dimostrato dal destro violento di Fridlund che però si stampa sul palo: brivido per la Fiorentina. La gara è viva fino all'ultimo secondo, tanto che al 90' la Lazio trova la rete del definitivo 2-2 con Visentin, non senza la complicità di una disattenzione della difesa viola. Prima doppietta in Serie A per Visentin che sale a quota 4 gol nel torneo (tutte realizzate in trasferta). Un punto a testa per Fiorentina e Lazio che smuovono pochissimo la classifica restando rispettivamente all'ottavo e al penultimo posto.

Nel pomeriggio di questo sabato di Serie A TimVision spicca poi la vittoria del Napoli in casa contro l'Hellas Verona, mentre il big match tra Sassuolo e Milan termina con un pareggio a reti bianche. E' il secondo 0-0 di questa Serie A dopo quello tra Verona e Napoli del 25 settembre 2021. Sul campo dell'Enzo Ricci le rossonere di Ganz non riescono a trovare la via del gol, nemmeno in superiorità numerica, condizione in cui hanno giocato dal 14' visto il cartellino rosso a Orsi. Quest'ultima inoltre diventa l'espulsione più veloce dall'inizio di una gara di Serie A nella stagione in corso. Il Milan comunque dal 10' ha dovuto rivedere l'assetto in campo a causa di problemi fisici di Guagni che ha dovuto lasciare il terreno di gioco prima del previsto (al suo posto Jane). Gara frizzante con occasioni da entrambi i lati grazie anche al Sassuolo che prova comunque a schiacciare il Milan nella sua metà campo in 10 contro 11. Al colpo di testa di Thomas risponde Dubcova che impegna Giuliani. Poi è Lemey che deve respingere una nuova conclusione rossonera firmata Grimshaw. Nel secondo tempo il copione non cambia e al 66' è Tucceri Cimini che sulla linea salva il Milan dalla nuova conclusione di Dubcova che aveva battuto Giuliani. Ma le rossonere non ci stanno e tornano in avanti, ancora con Grimshaw protagonista, che prima si crea un'occasione calciando a botta sicura ma sulla difesa neroverde, poi con un'altra conclusione che però termina alta sopra la traversa. Il Sassuolo ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime 3 partite di campionato, tante quante nelle precedenti 8. Le neroverdi si mantengono quindi sempre tre punti sopra al Milan che rischia di essere agganciato dall'Inter, impegnato domani contro la Roma.

Successo del Napoli in casa contro l'Hellas Verona in una gara che inizia subito forte e con un'occasione per parte ma il primo vero squillo arriva al 14' con le azzurre a un passo dal gol del vantaggio con il tentativo di testa di Sole Jaimes. Tre minuti più tardi ecco il gol che sblocca il match: rete di Pinna che raccoglie il l'assist di Erzen e spiazza Haland. Pinna ha ritrovato il gol in Serie A a distanza di 1.400 giorni dall'ultimo realizzato (era l'aprile del 2018 e allora vestiva la maglia della Pink Bari). L'1-0 del Napoli però dura due minuti: al 19' il Verona trova la rete del momentaneo pareggio con Ledri che ritorna al gol dopo 1946 giorni dalla sua ultima marcatura nel torneo. Il botta e risposta tra le due formazioni continua e succede tutto nel primo tempo. Al 23' arriva infatti la rete del 2-1 azzurro: ancora Pinna che realizza una doppietta fondamentale e decisiva per il risultato finale. Questa contro il Verona è l'ottava marcatura multipla firmata da Pinna in Serie A; la sua ultima doppietta risaliva al dicembre 2017. Nella ripresa il Napoli prova a chiudere la gara ancora con Pinna ma la risposta di Haland stavolta è puntuale. Il Verona c'è ancora e al 71' crea una doppia occasione ma la prima si stampa sul palo, la seconda (di Rognoni) sulla traversa. Brivido per il Napoli che tuttavia si salva e porta a casa tre punti importanti che fanno salire le azzurre a quota 15 punti, insieme alla Fiorentina. Per le azzurre questo è il secondo successo di fila (non accadeva dal gennaio 2014) ed hanno ritrovato la vittoria in casa dopo una serie di 5 sconfitte interne consecutive. Il Verona, invece, resta ancora l'unica squadra a non avere vinto alcuna partita in questo torneo.

I risultati della 15ª giornata di Serie A TimVision

Fiorentina-Lazio 2-2

37' Boquete (F), 39' Visentin (L), 61' Sabatino (F), 90' Visentin (L)

Napoli Femminile-Hellas Verona 2-1

17' Pinna (N), 19' Ledri (V), 23' Pinna (N)

Sassuolo-Milan 0-0

