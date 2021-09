Serie A femminile, il punto dopo la quarta giornata

Le viola centrano il primo successo in questo campionato battendo 6-1 le biancocelesti, tripletta di Lundin, doppietta di Sabatino e rete di Monnecchi

Dopo le vittorie di Juventus e Sassuolo negli anticipi della quarta giornata della Serie A TimVision 21/22, si aggiudica tre punti anche la Fiorentina di Panico, i primi per la Viola nel torneo in corso. Sospesa invece, dopo 30’ dal fischio d’inizio, Sampdoria-Pomigliano, a causa delle forti piogge che hanno reso impraticabile il terreno di gioco. Al “Campo Aquile” nella sfida andata in scena alle 12.30, il punteggio si sblocca dopo appena dieci minuti: pressing efficace di Sabatino sull’ex compagna di squadra Ohrstrom, Lundin approfitta dell'errore del portiere e a porta vuota sigla l’1-0 toscano. Al 21’ è Sabatino invece ad andare a bersaglio: bel suggerimento di Monnecchi e zampata vincente dell’attaccante viola, che realizza la sua prima marcatura nel torneo in corso. Le padrone di casa non contengono le offensive delle avversarie – particolarmente insidiose sulle fasce – e nell’arco della prima frazione incassano altre due reti. La prima si concretizza al 40’: calcio d’angolo battuto da Neto e incornata vincente di Lundin; la seconda in pieno recupero, firmata ancora dalla svedese, che sfrutta di nuovo il cross dalla bandierina della compagna portoghese e mette a referto la sua prima tripletta in Serie A. Nella ripresa il copione non cambia: la Fiorentina insiste e al 68’ Monnecchi, dopo l’assist nel primo tempo, segna il suo primo gol nel massimo torneo al termine di una discesa a tutto campo propiziata da Baldi. Dopo sei minuti le biancocelesti trovano la rete dell’1-5 con Anderson, brava a sfruttare l’errore di Tortelli in impostazione, ma allo scadere Sabatino punisce nuovamente la squadra di Morace, con una bella girata su sviluppi di calcio d’angolo. Sei gol e tre punti per la Viola, che vince dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate di questa Serie A TimVision e abbandona l’ultimo posto in classifica, ora occupato proprio dalle avversarie di giornata a zero punti. Sospesa invece – e rinviata a data da destinarsi – la sfida delle 14.30 tra Sampdoria e Pomigliano a causa del forte maltempo sul campo delle liguri. L’arbitro ha infatti deciso, alla mezzora e sul punteggio di 0-0 tra le due formazioni, di interrompere definitivamente la partita.