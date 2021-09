Serie A femminile, il punto sulla 4ª giornata che si aprirà domani

La 4ª giornata scatta domani alle 12.30. Turno importante per la parte bassa della classifica: oltre a Hellas Verona-Napoli, domenica spazio a Lazio-Fiorentina e Sampdoria-Pomigliano

Si ripartirà dunque dallo Juventus Training Center di Vinovo, dove le campionesse d’Italia andranno a caccia del trentesimo successo casalingo consecutivo in campionato. Le bianconere hanno vinto tutti e nove i precedenti disputati contro la formazione toscana e, per raggiungere la doppia cifra, si affideranno alle alfiere azzurre Bonansea e Girelli, entrambe ferme a quota due reti e intenzionate a scalare la classifica marcatrici per ridurre il gap dalla top scorer Giacinti (6 gol). A seguire, alle 14.30, l’Hellas Verona - l’unica squadra a non aver ancora segnato - tenterà di invertire il trend ospitando al Sinergy Stadium il Napoli, rinfrancato dall’importante vittoria ottenuta due settimane fa contro la Fiorentina.Alla stessa ora al Vismara andrà in scena il big match tra il Milan, che ha il miglior attacco della Serie A, e il Sassuolo, capace di tenere la porta inviolata in quattro delle ultime sei trasferte disputate. I principali pericoli per le due retroguardie arriveranno da una parte da Thomas e Giacinti, autrice di due doppiette e 6 reti totali contro le neroverdi, dall’altra da Clelland, Cantore e Ferrato, che ha messo a segno i 4 gol realizzati dalle emiliane contro le rossonere in campionato.