Serie A femminile: Inter e Fiorentina ok Verona in B

Le viola battono 6-0 le gialloblù e le condannano alla retrocessione, spettacolare 4-3 tra nerazzurre e blucerchiate diretto dall’ucraina Monzul

La 17ª giornata di Serie A TimVision si chiude con la vittoria della Fiorentina sul Verona, il successo dell’Inter contro la Sampdoria e la retrocessione aritmetica delle venete in Serie B. Rinviata invece Pomigliano-Lazio per l’elevato numero di casi di positività da Covid-19 nei gruppi squadra.

Al “Gino Bozzi”, nella sfida delle 12.30, arriva il primo verdetto del campionato 21/22: la retrocessione dell’Hellas Verona, prima delle tre formazioni destinate a disputare la prossima stagione in Serie B. Sul campo delle viola le padrone di casa partono col piglio giusto e dopo il palo di Giacinti (fuori per un infortunio al ginocchio al 34’) e la conclusione velenosa di Neto neutralizzata da un grande intervento di Haaland, sbloccano il punteggio con Sabatino. Al 30' taglio sulla fascia di Breitner, cross per l’attaccante e destro al volo della numero nove, che sigla il suo 11° gol in campionato piazzandosi al primo posto della classifica marcatrici 21/22. La squadra di Panico dopo il vantaggio gestisce il possesso, ma all’intervallo il punteggio rimane invariato. Nella ripresa invece la Viola aumenta il ritmo e punisce le avversarie con altre cinque reti: al 51’ va a bersaglio Boquete su assist di Lundin, tre minuti più tardi è invece la svedese a smarcarsi di testa su invito di Cafferata e a firmare il tris. Al 70’ la prodezza di Mascarello dalla distanza vale il poker, al 72’ Catena approfitta dell’errore del portiere gialloblù e a due passi dalla porta non sbaglia. L’ultimo gol del match lo firma Lundin al 79’: velo di Sabatino e doppietta per l’attaccante scandinava, che sale a quota otto sigilli nel campionato in corso. La Fiorentina vince una gara importantissima in chiave salvezza, portandosi a 18 punti in classifica e a +3 sul Napoli terzultimo. Le scaligere invece, dopo la sconfitta in casa delle viola, sono le prime a salutare la massima serie. A cinque giornate dalla fine infatti, il solo punto raccolto nel torneo le condanna aritmeticamente alla retrocessione.

Spettacolare la seconda gara domenicale tra Inter e Sampdoria, vinta 4-3 dalle nerazzurre al termine di un continuo botta e risposta a viso aperto. Al “Suning Center”, nella sfida diretta Kateryna Monzul – arbitro ucraino che, grazie alla sinergia tra UEFA, FIGC e AIA, potrà proseguire la stagione in Italia, a causa del conflitto che affligge il Paese di origine della direttrice di gara – le ragazze di Rita Guarino sbloccano il punteggio dopo appena sei minuti. L’azione del vantaggio è orchestrata da Bonetti e Csiszar: la azzurra serve la compagna in posizione defilata e l’ungherese col destro supera Tampieri tra i pali. Al 27’ torna al gol, dopo 13 gare di digiuno, Marinelli: bello l'uno-due con Simonetti, che alla fine le serve il pallone giusto per il raddoppio. Le liguri di Cincotta però non si lasciano intimidire dal doppio svantaggio e al 37’ accorciano le distanze con Fallico, rapida ad avventarsi su un pallone vagante in mezzo all'area e a battere Durante. Nel finale del primo tempo le nerazzurre allungano nuovamente grazie al sigillo di Karchouni: stop con la coscia e conclusione perfetta per il momentaneo 3-1.

La partita sembra in totale controllo per l’Inter, ma nella ripresa le avversarie non solo accorciano – pallonetto delizioso dell’ex Rincòn al 50' – ma riportano totale equilibrio al 54’ con Martinez. Una sfida a ritmi altissimi e ricca di azioni spettacolari quella in casa delle lombarde, con le padrone di casa che dopo qualche rischio di troppo sul 3-3 trovano il guizzo da tre punti ancora con Marinelli, che al 64’ di testa sfrutta il cross di Landström, firmando una doppietta che in Serie A le mancava dal 2 maggio scorso. Tre punti d’oro per le undici di Rita Guarino, che ora sono quinte in classifica a 32 punti e a due lunghezze di distanza dal Milan. La Samp invece resta al sesto posto a quota 25, a -7 dalle avversarie di giornata.

Risultato dei posticipi della 17ª giornata di Serie A TimVision 2021-22

Fiorentina-Hellas Verona 6-0

30’ Sabatino (F), 51’ Boquete (F), 53’ Lundin (F), 70’ Mascarello (F), 72’ Catena (F), 79’ Lundin (F)

Inter-Sampdoria 4-3

6’ Csiszar (I), 27’ Marinelli (I), 37’ Fallico (S), 45’ Karchouni (I), 50’ Rincòn (S), 54’ Martinez (S), 64’ Marinelli (I)

Empoli-Sassuolo 1-1

(giocata ieri)

Napoli Femminile-Juventus 0-2

(giocata ieri)

Roma-Milan 1-1

(giocata ieri)

Pomigliano-Lazio

(rinviata a data da destinarsi)

Programma della 18ª giornata di Serie A TimVision 2021-22

Sabato 26 e domenica 27 marzo

Hellas Verona-Pomigliano

Lazio-Empoli

Sassuolo-Roma

Milan-Fiorentina

Juventus-Inter

Sampdoria-Napoli Femminile