Serie A femminile, Juve batte il Napoli 2-0

La sesta giornata del campionato di Serie A Tim Vision si apre a Bogliasco con la sfida tra la Sampdoria di Cincotta e l'Inter di Guarino. Una sfida inedita nella massima divisione femminile, visto che le blucerchiate sono alla loro prima stagione in Serie A. Dopo 3 minuti arriva il primo tap in vincente di Ajara Njoya ma l'arbitro segnala un fallo in attacco e annulla la rete delle nerazzurre. La Samp allora inizia subito a spingere e al 12' è Tarenzi a sbloccare la partita: primo gol in stagione con la Sampdoria e 100esimo in Serie A. Nel giro di due minuti poi arriva anche il raddoppio di testa da calcio d'angolo con Re, anche lei alla prima rete stagionale: dopo un quarto d'ora di gioco è già 2-0 per la Sampdoria. Bel momento di gara per le blucerchiate che vanno a un passo dal 3-0 al 21', ancora con l'ex Tarenzi (ma la segnalazione di fuorigioco annulla la rete) e di nuovo al 44' sempre da calcio d'angolo. Il tris blucerchiato arriva comunque sul finire di gara e ancora con Tarenzi che fa 101; tre gol all'Inter e tre punti preziosi per le blucerchiate contro le nerazzurre che avevano subìto solo 3 gol nelle prime 4 giornate e mai da palla inattiva. Seconda vittoria in stagione per la Sampdoria dopo il successo nel match d'esordio contro la Lazio ma è la prima volta che le blucerchiate segnano tre reti in una singola partita del torneo.