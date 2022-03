Serie A femminile, Juventus allunga. Roma pareggia col Milan

Con il 2-0 sul Napoli la Juve vince e sale a 44 punti, a +5 dalla Roma che ha pareggiato con il Milan. Il Sassuolo impatta all'86'

Redazione ITASportPress

Pomeriggio di gol ed emozioni nelle prime tre gare della 17ª giornata di Serie A TimVision, con tutte le prime quattro squadre della classifica impegnate di sabato. Allo Stadio Giuseppe Piccolo la Juventus ha trovato un'altra vittoria contro il Napoli e ora sono 44 i punti in classifica. Le azzurre comunque non hanno reso semplice il compito alle bianconere che hanno condotto la gara per larghi tratti ma hanno anche dovuto difendersi dalle insidie delle avversarie (alla ricerca di punti salvezza). La gara alla fine si è chiusa con uno 0-2 che alimenta i sogni scudetto bianconeri. Un gol per tempo, prima al 25' ci pensa Hurtig ad aprire le marcature, poi al 70' Caruso chiude la pratica. Non è una novità il gol nella prima frazione da parte di Hurtig: cinque delle ultime sue 6 reti in Serie A sono infatti arrivate sempre nel primo tempo. Già al 40' la Juventus prova chiudere la gara ma una potente conclusione di Boattin trova l'ottima risposta di Baldi e il muro azzurro non si abbatte. Resiste però fino al 70', quando inizia a cedere sotto i colpi insistenti di Caruso che prima sbaglia dall'interno dell'area (praticamente un rigore in movimento) ma poi nel giro di un minuto trova la porta, innescata da Girelli. Caruso è tornata così al gol in trasferta dopo oltre un anno: era infatti il 14 novembre 2020 la data del suo ultimo sigillo lontano da Torino (contro la Florentia). Nota di merito però anche per la solita Girelli, garanzia a livello tattico ma anche per quanto riguarda gli assist forniti che sono 4 finora in questo campionato, più della scorsa stagione.

Il big match tra Roma e Milan invece si chiude in parità: un 1-1 che fa sorridere soltanto la Juventus che, forte dei 3 punti conquistati a Napoli, allunga in vetta a +5 dalle giallorosse. La gara del Tre Fontane è sempre intensa, le squadre non si risparmiano e il livello tecnico è elevato. Dopo 12' Ceasar deve subito scaldare i guantoni ma appena due minuti più tardi si ribalta la situazione: progressione in velocità di Serturini che arriva fino alla linea di fondo, crossa e trova la testa di Paloma Lazaro che però non riesce a girare bene verso la porta. Occasioni e bel gioco, al 20' arriva una clamorosa chance per le giallorosse con Glionna che dalla sinistra da pochi metri calcia verso il secondo palo ma colpisce il legno. Il Milan si salva e questo sarà soltanto il primo palo colpito dalla Roma. Al 31' però la sbloccano le rossonere: Thomas sola in area di rigore trova la palla di testa e insacca. Thomas si conferma decisiva visto che ha preso parte a 7 gol nelle sue ultime sei presenze in Serie A con 5 gol e 2 assist.

Per la risposta giallorossa bisogna aspettare il 63' e il quarto gol in campionato di Andressa che libera il mancino angolato, bacia il palo e gonfia la rete. Un altro gol dalla distanza per la Roma che si conferma la squadra che ne ha realizzati di più in questo campionato. Gara intensa, si vede che le squadre vogliono vincerla fino all'ultimo. All'87' grande occasione per Soffia che poi però è anche autrice di un errore che innesca il Milan e costringe Ceasar ad un altro intervento decisivo. Triplice fischio, non c'è più tempo. Un punto a testa alla fine di questa sfida che diventa il terzo pareggio consecutivo per il Milan (prima volta nella sua storia in A). La Roma guadagna un punto in rimonta da situazione di svantaggio per l'ottava volta in stagione ed eguaglia la sua miglior serie di gare consecutive a segno in Serie A (11).

Nel sabato di Serie A Tim si è giocato anche il match tra Empoli e Sassuolo, iniziato con 15 minuti di ritardo. E la gara si è chiusa con un 1-1 che smuove poco la classifica di entrambe le squadre. Ritmi non altissimi nel primo tempo, le squadre si studiano. Poi poco prima della mezz'ora ecco il primo squillo. E' il 28' e Cambiaghi trova la rete dell'1-0 neroverde ma viene annullata dal direttore di gara per fuorigioco. Tutto da rifare e si resta sullo 0-0. Nel secondo tempo parte più forte il Sassuolo che vuole portare a casa il risultato per tenere il passo della Roma e non lasciare avvicinare troppo il Milan. Al 52' ci prova prima con Clelland e poi con Dubcova. La numero 10 trova la spizzata di testa ma prende il palo e l'Empoli si salva.

Le azzurre provano a ripartire e pochi minuti dopo un ribaltamento di fronte vede protagonista Cinotti nell'area neroverde che calcia ma trova la deviazione di Dubcova (preziosa anche in fase di copertura) e la palla si perde di poco a lato del palo. La gara viene sbloccata al 70'. Dompig si fa trovare pronta sul clamoroso errore di Lemey con i piedi e porta in vantaggio un Empoli cinico che trova il gol con il suo unico tiro in porta. Con questa rete Dompig raggiunge il numero complessivo di gol realizzati la scorsa stagione (5) e nelle sue ultime nove presenze in A ha preso parte a ben 8 reti. A rimediare all'errore della compagna di squadra ci pensa poi Parisi all'86' (il suo ultimo gol in A risaliva al novembre 2019) e la sfida, con il Sassuolo in 10 per l'espulsione di Dongus, termina con un 1-1.

I risultati della 17ª giornata di Serie A TimVision

Napoli-Juventus 0-2

25' Hurtig (J), 70' Caruso (J)

Empoli-Sassuolo 1-1

71' Dompig (E), 86' Parisi (S)

Roma-Milan 1-1

31' Thomas (M), 65' Andressa (R)

Fiorentina-Hellas Verona

Domenica 20 marzo ore 12.30 diretta su TimVision

Inter-Sampdoria

Domenica 20 marzo ore 14.30 diretta su TimVision

Pomigliano-Lazio

Rinviata a data da destinarsi