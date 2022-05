Serie A femminile, ko Inter e Samp nell’ultima giornata

6-0 delle viola nel derby con l’Empoli, Mihashi e Bugeja firmano il 13° successo neroverde in campionato, tre punti in rimonta della Samp con il Verona

Le vittorie di Fiorentina, Sassuolo e Sampdoria chiudono l’ultima giornata della Serie A TimVision 2021/22. La stagione appena conclusa ha visto il quinto scudetto della Juventus, la prima storica qualificazione della Roma alla prossima Women’s Champions League in virtù del secondo posto e le retrocessioni di Lazio, Verona e Napoli Femminile.

Nel primo dei tre posticipi dell’ultimo weekend di campionato la Fiorentina batte con una goleada l’Empoli e, nonostante sia reduce dalla sua peggiore annata nella competizione, chiude in 7ª posizione proprio grazie ai tre punti nel derby toscano. Le viola di Panico, già aritmeticamente salve al termine della scorsa giornata, scendono in campo con la giusta determinazione e dopo una serie di occasioni non concretizzate sbloccano il match con Sabatino: fallo di mano di Knol nella propria area e calcio di rigore per le padrone di casa, trasformato proprio dall’attaccante classe ’85. Le azzurre di Ulderici subiscono le offensive per tutto il primo tempo e nella ripresa crollano. Al 48’ va a bersaglio Boquete – dribbling su Maia e conclusione dove Ciccioli non può arrivare – cinque minuti più tardi Bragonzi si fa parare da Schroffenegger un calcio di rigore e nell’ultima mezzora la Fiorentina non sbaglia più niente, aggiungendo altre quattro reti al bottino. Al 60’ Catena approfitta di un errore di Ciccioli e a porta vuota cala il tris, al 65’ le subentrate Zanoli e Giacinti confezionano il poker: assist del difensore classe 2002, zampata vincente dell’attaccante ex Milan. A cinque minuti dal triplice fischio le due punte di Panico si regalano una doppietta – la terza per Giacinti nel torneo in corso, dopo quelle in rossonero ai danni di Lazio e Verona, la seconda per Sabatino, che sale così a quota 15 reti in campionato e chiude al primo posto la classifica marcatrici 2021/22 a più quattro su Clelland. La Fiorentina centra tre punti che le consentono di conquistare la settima vittoria stagionale nel torneo e di superare di una lunghezza Empoli e Pomigliano, guadagnando il settimo posto a quota 24. Epilogo amaro invece, seppure senza conseguenze in vista della prossima stagione, per le azzurre di Ulderici, che oltre alla prima sconfitta con sei gol di scarto da quando militano in Serie A, rimediano anche l’11ª in 22 giornate.

Chiude il torneo 21/22 con un ko anche l’Inter di Guarino, che cade 2-1 sul campo del Sassuolo e non agguanta il quarto posto in classifica, consolidato proprio dalle emiliane grazie alla vittoria sulle nerazzurre. In casa delle neroverdi il punteggio si sblocca allo scadere del primo tempo con Mihashi, che punisce Durante tra i pali dopo una respinta troppo corta della difesa avversaria. Nella ripresa la subentrata Bugeja firma il raddoppio, ritrovando il gol in casa nel massimo campionato per la prima volta da novembre 2020 contro il Verona – anche in quel caso in porta c’era Francesca Durante, all’epoca in maglia gialloblù. Guarino prova a recuperare il doppio svantaggio cambiando le pedine offensive e proprio una delle subentrate dell’Inter – Nchout – accorcia all’87’. Non basta però alle lombarde, che al triplice fischio subiscono l’ottava sconfitta in 22 giornate. Sorride invece la formazione di Piovani, che saluta la Serie A Tim Vision 2021/22 con 43 punti collezionati – meglio aveva fatto solo nel 2020/21 (50).

Tre punti infine, nell’altro match andato in scena alle 14.30, per la Sampdoria di Cincotta contro il Verona. Le liguri vanno sotto al 22’ con Rognoni, che approfitta dell’errore di Tampieri sul retropassaggio di Fallico e mette in porta il pallone dell’1-0 veneto. A inizio ripresa però Martìnez dà il via alla rimonta blucerchiata finalizzando a perfezione l’assist di Seghir. Il sorpasso lo firma Conc con una prodezza all’86’, il tris finale Martinovic, che con il destro batte Haaland tra i pali mettendo il sigillo sulla 10ª vittoria nella massima competizione per la squadra doriana. Le scaligere invece incassano il ko numero 19, salutando nel peggiore dei modi la categoria.

La Vecchia Signora, protagonista dell’ennesima stagione trionfale, sarà la squadra da battere anche nel campionato 2022/23, che per la prima volta si giocherà a 10 squadre e con un format diverso. Le bianconere di Montemurro però sono attese ancora da due appuntamenti prima di proiettarsi alla prossima annata: la premiazione per il titolo conquistato e la finale di Coppa Italia Socios.com con la Roma. Il primo di questi è fissato per lunedì sera allo Juventus Stadium, in occasione del match della prima squadra maschile contro la Lazio. A consegnare a Gama e compagne il trofeo per la vittoria del quinto scudetto consecutivo saranno il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani e l’amministratore delegato TIM Retail Marco Sanza. Il secondo invece andrà in scena domenica 22 maggio al “Paolo Mazza” di Ferrara (fischio d'inizio alle 14.15), dove le campionesse d'Italia sfideranno nell'ultimo atto della Coppa Italia le giallorosse di Spugna, vincitrici dell'edizione 20/21.

Risultato dei posticipi della 22ª giornata di Serie A TimVision 2021-22

Fiorentina-Empoli 6-0

29’ rig. Sabatino (F), 48’ Boquete (F), 60’ Catena (F), 65’ Giacinti (F), 85’ Sabatino (F), 87’ Giacinti (F)

Sampdoria-Hellas Verona 3-1

22’ Rognoni (V), 50’ Martìnez (S), 86’ Conc (S), 90’+2’ Martinovic (S)

Sassuolo-Inter 2-1

45’ Mihashi (S), 54’ Bugeja (S), 87’ Nchout (I)

Milan-Juventus 1-2

(giocata ieri)

Lazio-Roma 0-3

(giocata ieri)

Napoli Femminile-Pomigliano 1-3

(giocata ieri)