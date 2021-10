Serie A femminile, la 6^ giornata si apre domani con Sampdoria-Inter

La 6ª giornata si apre domani alle 12.30 con Sampdoria-Inter. Alle 14.30 il Napoli fa visita alle bianconere, le biancocelesti del neo tecnico Catini cercano i primi punti della stagione

Le protagoniste della Serie A TimVision sono pronte a regalare a tutti gli appassionati un fine settimana ricco di emozioni. I 90 minuti che precederanno la sosta saranno caratterizzati dalla sfida a distanza tra Juventus e Sassuolo, che condividono la vetta della classifica a punteggio pieno, dal match tra le neopromosse Lazio e Pomigliano che segnerà il debutto sulla panchina biancoceleste del tecnico Massimiliano Catini e dallo scontro diretto tra Milan e Roma, costrette a vincere per non perdere ulteriore terreno dalla coppia di testa.

La 6ª giornata, insomma, rappresenterà un crocevia importante per il prosieguo della stagione. Si partirà dalla gara in programma domani alle 12.30 tra Sampdoria e Inter: le nerazzurre, reduci dal primo ko con il Pomigliano, cercheranno di riprendere lo slancio affidandosi alle giocate di Pandini e Marinelli, autrici di cinque degli otto gol messi a segno dalla squadra. In casa blucerchiata mister Cincotta punterà deciso sulle ex interiste Rincon e Tarenzi (a caccia del 100° centro nel massimo campionato).