Serie A femminile, la Fiorentina impone il pari alla Juventus

Le bianconere pareggiano e allungano la striscia di imbattibilità, Clelland, Dubcova e Orsi puniscono il Verona, ko interno dell’Empoli

La Fiorentina sfiora l’impresa in casa delle prime della classe, altra goleada delle emiliane di Piovani, il Pomigliano si impone in rimonta sul campo dell’Empoli. Nella 13ª giornata di Serie A TimVision, il big-match tra Juventus e Fiorentina si chiude con uno spettacolare 2-2 frutto di una gara giocata ad altissimi ritmi da entrambe le formazioni. La squadra di Panico, in netta ripresa dopo il ko con il Sassuolo del turno precedente, interrompe la striscia record di 36 vittorie consecutive registrata dalla Vecchia Signora in campionato e riparte da una grande prestazione su un campo difficilissimo. Nella partita di cartello del weekend, andata in scena alle 14.30 in casa delle campionesse d’Italia in carica, il punteggio si sblocca dopo 14’ con Giacinti, che approfitta del passaggio sbagliato di Aprile e con un pallonetto vincente firma il suo primo gol in maglia viola. La Juventus, seppure con qualche problema di formazione viste le tante assenze, reagisce bene e continua ad aggredire alta, ma al 34’ incassa il raddoppio: destro di Neto dal limite, Gama interviene in anticipo su Sabatino ma la deviazione beffa il difensore bianconero, che insacca alle spalle del suo portiere. La squadra di Montemurro però insiste e nel recupero del primo tempo accorcia le distanze con Cernoia: controllo dalla distanza e sinistro micidiale sotto l’incrocio. A inizio ripresa la Juve sfiora il pareggio con Staskova, che raccoglie il cross di Bonansea ma distanza ravvicinata centra in pieno la traversa. Questione di minuti per le piemontesi, perché il 2-2 si concretizza al 58’: cross dalla destra di Hyryynen, Caruso con una magia al volo supera Tasselli e ristabilisce l’equilibrio. La gara rimane aperta fino all’ultimo respiro, con entrambe le squadre a caccia dei tre punti, ma al triplice fischio il punteggio rimane invariato. La Fiorentina sorride per una grande prestazione e per un punto che dà fiducia vista la posizione in classifica (è ottava), la Juve invece interrompe una lunga serie di vittorie, ma allunga la sua striscia di imbattibilità in campionato a 53 gare e si mantiene a +6 sulle rivali.

Tre punti e quattro gol invece, nell’anticipo dell’ora di pranzo, per il Sassuolo di Piovani, che batte con un netto 4-0 il Verona e centra il 10° successo in 13 giornate. Al “Ricci” le padrone di casa vanno avanti al 22’ con Clelland, che sul suggerimento di Bugeja non sbaglia il diagonale e sblocca il punteggio. Dopo l'1-0 la partita è totalmente in discesa per le seconde della classe, e al 32' Orsi, al suo primo sigillo nella massima competizione, autografa il raddoppio. Le scaligere confermano di attraversare una fase molto negativa e allo scadere del primo tempo incassano il tris di Dubcova. La ceca firma il sesto gol nel torneo in corso e diventa la prima centrocampista a prendere parte ad almeno 10 marcature in ognuno degli ultimi due massimi campionati. Nella ripresa arriva anche il secondo gol di Clelland, reattiva nel tap-in vincente dopo una prima parata di Keizer su Bugeja: sono 10 marcature per la scozzese, che ora ha tagliato questo traguardo in Serie A con quattro squadre diverse. Le neroverdi vincono, convincono e legittimano anche in questo turno la loro posizione in graduatoria, che ora le vede seconde a -6 dalla capolista Juventus, nell’attesa del risultato della Roma, che la aggancerebbe in caso di successo col Napoli nel posticipo domenicale.

Tre punti d’oro infine, nell’ultima gara di giornata, anche per il Pomigliano di Panico, che batte 2-1 in rimonta l’Empoli e tira un sospiro di sollievo in chiave salvezza, guadagnando il settimo posto in solitaria a 16 punti. In casa delle toscane il punteggio si sblocca con Bragonzi al 38’, ma le ospiti con ordine guadagnano metri e trovano gli spazi per mettere in difficoltà la difesa azzurra. Nella ripresa infatti prima pareggiano con Banusic, impeccabile al 65’ a trasformare un delizioso assist di Ippolito, e poi raddoppiano con il giovanissimo neo acquisto Della (classe 2004), che alla sua prima presenza in campionato sigla una rete pesantissima per il club campano in ottica salvezza. Momento negativo invece per l'Empoli di Ulderici, nono in classifica con appena 12 punti raccolti in 13 giornate.

Risultati degli anticipi della 13ª giornata di Serie A TimVision

Sassuolo-Verona 4-0

22’ Clelland (S), 32’ Orsi (S), 47’ Dubcova (S), 57’ Clelland (S)

Juventus-Fiorentina 2-2

14’ Giacinti (F), 34’ aut. Gama (F), 45’+3’ Cernoia (J), 58’ Caruso (J)

Empoli-Pomigliano 1-2

38’ Bragonzi (E), 65’ Banusic (P), 77’ Della (P)

Napoli Femminile-Roma

(domenica ore 12.30, diretta TimVision)

Lazio-Inter

(domenica ore 14.30, diretta TimVision)

Milan-Sampdoria

(domenica ore 14.30, diretta TimVision)

Programma della 14ª giornata di Serie A TimVision

Sabato 5 e domenica 6 febbraio

Milan-Lazio

Roma-Pomigliano

Sampdoria-Sassuolo

Fiorentina-Napoli Femminile

Hellas Verona-Juventus

Inter-Empoli