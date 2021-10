Serie A femminile, la Juventus batte la Roma e sale in vetta

Tris delle neroverdi sulle biancocelesti, Thrige firma il successo rossonero, il Pomigliano batte 2-0 le nerazzurre di Guarino

La 5ª giornata di Serie A TimVision si chiude con i successi di Sassuolo, Milan e Pomigliano. Le emiliane di Piovani rispondono alla Juventus e la raggiungono in testa alla classifica, il Milan torna a sorridere dopo il ko dello scorso weekend, le campane battono l’Inter e centrano la prima vittoria nel torneo. Finisce 3-0 la sfida tra il Sassuolo di Piovani e la Lazio di Morace. Al “Ricci”, dopo una serie di interventi tempestivi di Ohrstrom tra i pali, alla mezzora il match si sblocca per le padrone di casa: tacco di Dubcova e rasoterra chirurgico di Tomaselli, che firma il suo primo sigillo stagionale. A inizio ripresa chance clamorosa del raddoppio per Philtjens, ma il difensore belga spedisce il pallone sopra la traversa. Nei minuti successivi le biancocelesti si salvano sui tentativi di Dubcova e Cantore e vengono graziate dalla traversa di Clelland, ma le diverse occasioni costruite dalle emiliane alla fine si trasformano in altre due reti. All’85’ la firma è di Dongus, brava a finalizzare di testa la punizione di Parisi; mentre al 90’ è Cantore ad andare a bersaglio, al termine di una rapida azione propiziata da Ferrato e Dubcova. Tre gol e tre punti per la squadra di Piovani, che dopo le prime cinque giornate guida la classifica a punteggio pieno insieme alla Juventus.

Torna al successo, dopo la sconfitta interna col Sassuolo nella giornata precedente, il Milan di Ganz, che supera 1-0 il Napoli in trasferta. Allo stadio “G. Piccolo” di Cercola, le campane hanno l’occasione di portarsi avanti al 9’: Codina atterra Acuti nella propria area e l’arbitro concede calcio di rigore. Sul dischetto va Goldoni ma la conclusione centra in pieno la traversa, il Milan riparte in contropiede e il parziale resta fermo sullo 0-0. Il punteggio cambia però al 24’ a favore delle ospiti: Adami tenta di sorprendere Aguirre dalla distanza, il portiere non trattiene il pallone e Thrige a due passi lo deposita in porta. Al 42’ penalty anche per le rossonere, guadagnato da Grimshaw. Giacinti si incarica della battuta ma Aguirre respinge e si salva dal possibile raddoppio. A fine primo tempo espulsa Codina e Milan in dieci. Nella ripresa il Napoli non riesce a far valere la superiorità numerica, le rossonere controllano la gara e al triplice fischio conquistano il terzo successo esterno di fila in campionato.