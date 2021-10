Serie A femminile, la Juventus batte l’Inter 2-1

Due gol in trasferta e la Juve colleziona un altro successo: vittoria contro l'Inter dell'ex Guarino

Empoli-Lazio apre la 7a giornata della Serie A Tim Vision con le ragazze di Ulderici che scendono in campo con le maglie con i numeri di colore rosa per sostenere le donne colpite da cancro al seno, a sostegno della ricerca. Esordio di Natalucci in porta nella Lazio, squadra che nelle prime fasi del match prova a chiudere gli spazi all'Empoli che spesso cerca lanci lunghi. Al 12' un colpo di testa da corner per la Lazio impensierisce Capelletti ma il pallone colpisce la traversa e l'Empoli si salva. Al 15' si ribalta la situazione: Bragonzi cade nell'area di rigore biancoceleste, segue qualche protesta delle giocatrici dell'Empoli ma il direttore di gara fa proseguire. Al 20' è sempre avanti l'Empoli, ancora con Bragonzi che ci prova dalla distanza ma arriva subito la risposta di Natalucci che le nega il gol. Nemmeno due minuti dopo le azzurre sono di nuovo nell'area avversaria e stavolta l'occasione ghiottissima è per Cinotti: calcia col piatto ma il pallone finisce alto sopra la traversa. L'Empoli però insiste e prende sempre più campo e la gara si sblocca al 35': Oliviero da posizione defilata inventa un cross che diventa un tiro in porta e scavalca Natalucci. Empoli in vantaggio e Lazio che continua a soffrire in trasferta. Di ritorno dall'intervallo, al 48', l'Empoli subito prova a cercare il gol del raddoppio. Il cross di Cinotti attraversa tutta l'area di rigore ma una deviazione impedisce a Dompig il tap-in vincente. Un minuto dopo, azione fotocopia e stesso epilogo: stavolta però è Bragonzi che non ci arriva e il cross si spegne oltre il secondo palo. Un'altra occasione arriva anche per Prugna: l'Empoli, soprattutto da sinistra, costruisce tanto e crea non poche difficoltà alla Lazio. Al 73' le biancocelesti si fanno avanti e provano in tutti modi a cercare il gol che potrebbe riaprire la partita: in area c'è Visentin che non impatta bene il pallone e cade dopo un contrasto ma anche in questo caso l'arbitro fa segno di proseguire. Ancora Empoli con Mella che al 78' cerca il gran gol e quasi lo trova da calcio piazzato da oltre 20 metri; il pallone si stampa sulla traversa e per l'azzurra questo è il terzo legno colpito in stagione. La gara si chiude all'86' quando viene concesso un calcio di rigore all'Empoli (il quinto in stagione) per l'intervento irregolare di Falloni su Nocchi: dal dischetto va Prugna e non sbaglia. La gara finisce 2-0 e le azzurre trovano il secondo successo consecutivo in casa e tengono la porta inviolata in un match interno per la prima volta dall'ottobre 2020. Situazione sempre più complicata invece per la Lazio che resta ultima in classifica e si conferma l'unica squadra che in questo campionato non ha ancora trovato un gol in trasferta.