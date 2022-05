Serie A femminile, Napoli perde col Pomigliano e retrocede in B

Il 3-1 delle Pantere vale la permanenza in Serie A, 2-1 delle campionesse d’Italia in casa del Milan, tris giallorosso ai danni della Lazio

Lo spareggio per la salvezza tra Pomigliano e Napoli Femminile premia le Pantere di Panico, che al “Piccolo” di Cercola vincono 3-1 il derby campano e si garantiscono un posto nel massimo campionato 2022/23. Esito amaro invece per le partenopee, che dopo il vantaggio di Golob nel primo tempo subiscono nella ripresa una rimonta fatale. Dopo i primi 45’ di gara il destino del neopromosso Pomigliano sembrava segnato: calcio d’angolo al 28' per le padrone di casa, Apicella respinge la conclusione di Mauri e il difensore sloveno in scivolata batte Cetinja facendo esplodere il pubblico di casa. Le Pantere però non si disuniscono e dopo aver mancato l’occasione del pareggio, alla mezz’ora, non sbagliano al minuto 61: filtrante di Banusic, Dellaperuta si inserisce e scaglia un destro imprendibile sotto la traversa. Le Azzurre accusano il colpo e dopo quattro minuti incassano il gol dell’1-2: Ippolito soffia il pallone a una distratta Golob, serve Banusic ed è sorpasso del Pomigliano, che si scrolla la paura e dopo poco cala il tris. Prodezza di Banusic questa volta, che con un destro chirurgico sul secondo palo supera Aguirre e firma il definitivo 3-1. Le Pantere festeggiano la salvezza, il Napoli retrocede in Serie B.

Vince, nell’altro derby andato in scena in questo sabato, anche la Roma di Spugna, che allo stadio “Fersini” batte 3-0 la Lazio e consolida il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus, avversaria nella finale di Coppa Italia Socios.com il prossimo 22 maggio. Salgono a 16 i risultati utili consecutivi per le giallorosse (14 vittorie e due pareggi collezionati nel periodo). Il match delle 12.30 si sblocca dopo appena 40 secondi, con Haug che serve Mijatovic per il vantaggio capitolino. Il raddoppio arriva al 28': Greggi pesca Pirone e l’attaccante con un tocco morbido non sbaglia, andando a segno in due presenze di fila in campionato per la prima volta con il suo attuale club. Una partita a senso unico in casa delle biancocelesti, che nella ripresa si chiude con il tris di Haug, a segno di testa sul cross preciso di Soffia. La Roma chiude in bellezza la sua migliore stagione di Serie A - ben 17 punti in più raccolti rispetto alla stagione 20/21 - e si conferma seconda forza del torneo a -5 dalla Juventus e a +8 sul Milan, sconfitto alle 14.30 proprio dalle piemontesi.