Serie A femminile, parte il campionato con Empoli-Roma

La 1ª giornata scatta oggi alle 17.30 con il match del ‘Castellani’, alle 20.30 spazio alle campionesse d’Italia e a Napoli-Inter. Tra i posticipi spicca la sfida tra le debuttanti Lazio e Sampdoria

È tutto pronto per l’inizio della Serie A TimVision, che scatta oggi alle 17.30 nella splendida cornice dello stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli dove dopo una lunga assenza – interrotta lo scorso maggio in occasione della finale di Coppa Italia – si rivedranno finalmente anche i tifosi, decisi a supportare le proprie beniamine e a seguire da vicino l’appassionante stagione del calcio femminile.

Si ripartirà da Empoli-Roma, mentre alle 20.30 i riflettori illumineranno il debutto contro il Pomigliano della Juve campione d’Italia e la sfida tra il Napoli e l’Inter di Rita Guarino. Domenica alle 17.30 spazio a Milan-Hellas Verona e Lazio-Sampdoria, alle 20.30 il posticipo tra Sassuolo e Fiorentina che chiuderà la prima giornata. Le gare saranno visibili su TimVision, LA7 invece trasmetterà in chiaro e sul proprio sito web la sfida tra azzurre e giallorosse che darà il via al campionato..

La giornata. Saranno dunque Empoli e Roma a dare il calcio d’inizio all’edizione 2021/22 della Serie A TimVision. Le giallorosse, guidate dal nuovo allenatore Spugna, ex della sfida, non hanno vinto nessuno dei tre precedenti esordi in campionato e proveranno a invertire la rotta blindando la difesa e affidandosi alle geometrie di Giugliano e alle ripartenze di Serturini e Lazaro, che in questa stagione potranno contare sul supporto in zona gol delle neo arrivate Glionna e Pirone. Dall’altra parte mister Ulderici punterà deciso sul talento delle azzurrine Bragonzi e Tamborini, pronte a raccogliere l’eredità di Polli - passata in estate all’Inter - e della stessa Glionna.