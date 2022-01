Serie A femminile, presentazione 13a giornata con big match Juve-Fiorentina

La 13ª giornata si apre domani alle 12.30 con Sassuolo-Hellas Verona, alle 14.30 il big match di Vinovo. Domenica il Napoli ospita le giallorosse, l’Inter sfida la Lazio in cerca di riscatto

Questo fine settimana, prima di lasciare spazio alle gare d’andata dei Quarti di finale di Coppa Italia, le squadre scenderanno in campo per la 13ª giornata di Serie A TimVision. I riflettori saranno puntati sul big match tra Juventus e Fiorentina, sull’appassionante sfida a distanza tra Roma, Sassuolo e Milan, pronte a contendersi il secondo posto in classifica, e sulla volata salvezza tra Empoli e Napoli.