Serie A femminile: Roma, Milan e Sassuolo a punteggio pieno dopo la 2^ giornata

Domenica 5 settembre potrebbero aggiungersi al vertice anche Inter e Juventus

Redazione ITASportPress

Milan, Roma e Sassuolo vincono gli anticipi della seconda giornata della Serie A e prendono il comando della classifica a punteggio pieno. Il primo match a sbloccarsi nel pomeriggio è quello in casa delle capitoline, impegnate contro il Napoli. Al 18’ infatti un tiro cross di Andressa si trasforma in un pallonetto vincente e la brasiliana diventa la prima giallorossa in gol nel campionato 21/22 (la vittoria nella gara d’esordio era stata frutto di tre autoreti dell’Empoli). Nei tre minuti successivi le padrone di casa si portano sul 3-0: al 20’ verticalizzazione di Giugliano, errore di Imprezzabile in fase di recupero e destro a giro di Serturini imprendibile per Aguirre; al 21’ è invece Giugliano ad andare a bersaglio su assist di Glionna. Le ospiti provano a riaprire la gara al 41’ con il colpo di testa vincente di Goldoni, ma allo scadere del primo tempo Bartoli allunga nuovamente la distanza con le avversarie siglando la rete del 4-1, propiziata ancora da un passaggio vincente di Glionna.

Arrivano altri tre punti, dopo quelli centrati all’esordio contro il Verona, anche per il Milan di Ganz, che in casa di una vivace Sampdoria si impone 1-0 grazie alla rete di Adami nella ripresa. Le rossonere si portano avanti al 53’ su calcio d’angolo: cross di Tucceri e incornata vincente della centrocampista ex Fiorentina, che firma la sua prima marcatura con il club. Le blucerchiate di Cincotta tentano di rimettere il risultato in parità soprattutto con Tarenzi, Giacinti al 66’ impegna la ex compagna di squadra Babb tra i pali, ma è Re ad avere l’occasione più ghiotta dell’1-1 in pieno recupero. Sul colpo di testa della centrocampista provvidenziale l’intervento sulla linea di Codina. Termina 1-0 per il Diavolo, che per il quarto campionato di fila centra tre punti nelle prime due gare disputate.

Seconda vittoria infine, nella seconda giornata, anche per il Sassuolo di Piovani, che batte 4-0 il Verona fuori casa e centra il sesto successo consecutivo in trasferta nel massimo campionato. Sul campo delle gialloblù nella prima frazione di gara la protagonista assoluta è l’ex viola Clelland, che mette a referto una doppietta e diventa la prima giocatrice straniera del Sassuolo ad andare a bersaglio nelle prime due partite di campionato. Nella ripresa si aggiungono le reti di Cantore e Ferrato, che sigillano il secondo poker subito dalle venete in questa Serie A.

Roma, Milan e Sassuolo volano a punteggio pieno dopo i primi 180' giocati; domani potrebbero aggiungersi al vertice anche Inter e Juventus; le nerazzurre di Rita Guarino se la vedranno con la Lazio di Carolina Morace, mentre le bianconere di Joe Montemurro sono attese dal big match con la Fiorentina di Patrizia Panico, in programma domenica alle 17.30 nella cornice del "Franchi".

Risultati degli anticipi della 2a giornata di Serie A 2021-22

Hellas Verona – Sassuolo 0-4

27’ Clelland (S), 38’ Clelland (S), 70’ Cantore (S), 90’+3’ Ferrato (S)

Roma – Napoli 4-1

18’ Andressa (R), 20’ Serturini (R), 21’ Giugliano (R), 41’ Goldoni (N), 45’+2’ Bartoli (R)

Sampdoria – Milan 0-1

53’ Adami (M)

Fiorentina – Juventus

Domenica 5 settembre ore 17.30 (diretta TIMVISION e La7)

Inter – Lazio

Domenica 5 settembre ore 17.30 (diretta TIMVISION)

Pomigliano – Empoli

Domenica 5 settembre ore 17.30 (diretta TIMVISION)

Programma della 3a giornata di Serie A TIMVISION 2021-22

Sabato 11 e domenica 12 settembre

Lazio – Milan

Pomigliano – Roma

Sassuolo – Sampdoria

Empoli – Inter

Juventus – Hellas Verona

Napoli Femminile – Fiorentina