Serie A femminile, si parte con Fiorentina-Lazio

l campionato riparte domani dal ‘Bozzi’ di Firenze e si chiude domenica con il big match del Tre Fontane. Le gare inizieranno con 5’ di ritardo per sensibilizzare appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana e sulla necessità di...

Redazione ITASportPress

Dopo uno stop di tre settimane – animate comunque dal ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Socios.com e dal positivo percorso delle Azzurre nell’Algarve Cup – nel fine settimana torna l’appuntamento con la Serie A TimVision, che ripartirà all’insegna della volata per il secondo posto: Milan e Inter sono infatti attese dalle trasferte sui campi di Sassuolo e Roma, attualmente appaiate a quota 34 punti, due sfide che le rossonere e nerazzurre dovranno cercare di vincere per riaprire i giochi che conducono verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Su input della FIGC, alla luce del momento così complesso per gli equilibri internazionali, il fischio d’inizio di tutte le gare sarà posticipato di 5 minuti: il calcio italiano scenderà in campo unito per la pace e tutti i suoi protagonisti - professionisti e dilettanti - si uniranno in un’unica testimonianza di pace, sensibilizzando appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina.

Ad aprire le danze della 15ª giornata saranno Fiorentina e Lazio. La formazione toscana, reduce da due ko interni consecutivi, spera di riprendere slancio contro le capitoline, apparse però in grande crescita nelle ultime uscite. Sarà una gara speciale per Daniela Sabatino, che in caso di gol diventerebbe l’unica calciatrice capace di raggiungere la doppia cifra in ognuna delle ultime 10 stagioni. Alle 14.35 sarà la volta di Napoli-Hellas Verona, un match fondamentale per le padrone di casa in ottica salvezza, e del confronto che promette spettacolo tra Sassuolo e Milan, le due squadre che hanno segnato di più in campionato dopo la Juve. Al ‘Ricci’ mancheranno le infortunate Cantore e Piemonte, ma saranno presenti tante altre le protagoniste pronte a indirizzare la gara a suon di gol e grandi giocate.

Domenica il programma riprenderà da Empoli-Juve, con la capolista a caccia del successo - l’ottavo in altrettanti incontri disputati contro le toscane – che le consentirebbe di mantenere a distanza di sicurezza le inseguitrici. A seguire, alle 14.35, i riflettori si sposteranno su Pomigliano-Sampdoria e su Roma-Inter: le giallorosse sono reduci da otto vittorie consecutive, ma sulla loro strada troveranno una squadra in salute e pronta a centrare il successo che renderebbe ancora più incandescente la corsa a quattro per la seconda posizione.

Il programma della 15ª giornata

Sabato 26 febbraio - ore 12.35

Fiorentina-Lazio (diretta su TimVision)

Stadio G. Bozzi – Firenze

Sabato 26 febbraio - ore 14.35

Napoli Femminile- Hellas Verona (diretta su TimVision)

Stadio G. Piccolo – Cercola (NA)

Sassuolo-Milan (diretta su TimVision e La7d)

Stadio Comunale Enzo Ricci – Sassuolo (MO)

Domenica 27 febbraio – ore 12.35

Empoli-Juventus (diretta su TimVision)

Stadio Comunale di Petroio – Vinci (FI)

Domenica 27 febbraio – ore 14.35

Pomigliano-Sampdoria (diretta su TimVision)

Stadio Ugo Gobbato – Pomigliano D’Arco (NA)

Roma-Inter (diretta su TimVision)

Stadio Tre Fontane - Roma