Serie A femminile, vincono Roma e Inter

Goleada giallorossa a Verona, mentre la Fiorentina in 10 prova la rimonta ma al Franchi finisce 3-2 per l'Inter con gol in pieno recupero

Allo Stadio Comunale di Vigasio per il Verona è dura uscire dalla propria metà campo; la Roma fa pressing alto e ogni volta che le gialloblù provano a ribaltare la situazione non sono sempre precise e lasciano alle giallorosse tempi e spazi per poter ripartire e spostare di nuovo il baricentro del gioco. Il Verona è la squadra che ha subìto più reti da palla inattiva in questo campionato ma dopo nemmeno 10 minuti di gara incassa il primo gol su azione. Paloma Lazaro raccoglie il cross di Glionna e col tacco gira la palla in rete. Gara dunque subito in salita per il Verona e Roma galvanizzata dal bel gol della spagnola. Al 27' arriva il raddoppio delle giallorosse: secondo gol in campionato per Giugliano (dopo quello contro il Napoli) che resiste alla pressione di De Santis e batte Keizer. Al 33' si fa vedere il Verona: Rognoni ci prova ma arriva puntuale la risposta di Ceasar che si allunga in volo e coi guantoni devia la palla che si perde oltre la linea di fondo. Tempo un minuto e, dopo il corner delle gialloblù, la situazione si ribalta: cross di Serturini a cercare una compagna ma in area c'è un fallo di mano e l'arbitro concede calcio di rigore per la squadra di Spugna. Va Andressa dal dischetto e non sbaglia: 3-0 per le giallorosse e secondo gol in campionato anche per la numero 7. Al 43' è ancora Andressa (su cross sempre di Serturini) a provare la conclusione di prima in porta ma il suo sinistro è troppo alto e termina oltre la traversa. La ripresa si apre ancora con la Roma avanti e le giallorosse trovano il poker con Serturini che fa tutto da sola, percussione sulla fascia e appena vede la porta calcia verso il secondo palo e realizza la rete del 4-0. La 'manita' arriva poi grazie all'asse Giugliano-Lazaro che si rinnova: la numero 10 lancia l'attaccante che apre il piatto e scavalca ancora Keizer. Al 78' Cedeno segna il gol della bandiera per il Verona e conferma l'ottimo momento personale (quattro gol nelle ultime 4 partite). La Roma comunque si conferma 'bestia nera' del Verona, visto che aveva vinto già quattro dei sei precedenti in Serie A contro le scaligere che continuano a vivere il loro peggior avvio stagionale in campionato: un solo punto in 8 gare. La Roma invece aggancia momentaneamente il Milan al terzo posto, in attesa della sfida delle rossonere contro l'Empoli di domenica.