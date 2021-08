Serie A femminile, vincono Roma, Juve e Inter

Rosucci e Caruso firmano il 3-0 della Vecchia Signora, tre autogol dell’Empoli decidono la sfida del “Castellani”, 3-0 dell’Inter sul Napoli

Redazione ITASportPress

Gol, esordi vincenti e record: le prime tre gare della Serie A TIMVISION 2021-22 si chiudono con i successi di Juventus, Roma e Inter. Il campionato della Vecchia Signora, ora guidata dall'ex Arsenal Joe Montemurro, riprende da dove si era interrotto: le bianconere inaugurano infatti con tre punti la competizione grazie al 3-0 sul neopromosso Pomigliano di Manuela Tesse. A Vinovo le padrone di casa, dopo il gol annullato a Girelli in avvio per fuorigioco, si portano in vantaggio con Rosucci, che in acrobazia sfrutta il corner di Caruso e sblocca il punteggio. Le campane provano a reagire al 25’ con il potente rasoterra dell’ex Roma Banusic, ma Peyraud-Magnin è attenta tra i pali e blocca senza problemi. Le torinesi vanno a caccia di gol e nella ripresa ne trovano altri due, entrambi di Caruso ed entrambi di testa: al 54’ su cross di Hurtig, all’83’ in seguito alla traversa di Boattin a distanza ravvicinata. Debutto perfetto per la bianconera, che dopo la tripletta nel primo turno preliminare di Champions League si regala una doppietta nei primi 90’ di campionato, che vale 15esimo e 16esimo bersaglio con il club nel torneo.

Termina con una vittoria anche il match inaugurale del massimo campionato, disputato al “Castellani”. La Roma festeggia il 3-0 con l'Empoli e così anche il nuovo tecnico Alessandro Spugna, che batte la sua ex squadra oggi guidata da Federico Ulderici. Sul campo delle toscane le capitoline partono più aggressive già nei minuti iniziali. Linari (espulsa al 75') sfiora l'1-0 in avvio, ma il vantaggio si concretizza al 22’: bel passante centrale di Soffia per Serturini, l’esterno giallorosso non aggancia a perfezione ma non lo fa nemmeno De Rita nel tentativo di recuperare il pallone, che alla fine termina alle spalle di Capelletti. Nella ripresa si aggiungono altri due errori fatali delle padrone di casa: il primo di Mella, che devia nella propria porta la conclusione di Glionna – ex illustre della gara –, il secondo di Prugna, che interviene su un cross ancora di Glionna e con una sfortunata parabola beffa la compagna tra i pali. Termina 3-0 per la Roma, che vince per la prima volta la sua gara d’esordio stagionale in Serie A. Debutto amaro invece per l’Empoli, che paga caro tre errori sotto porta, inizia con una sconfitta e diventa la prima squadra a concedere tre autoreti in un singolo match nel massimo campionato da quando Opta raccoglie il dato (2007/08).

Sorride invece l’Inter all’esordio stagionale in Serie A TIMVISION 2021-22: le nerazzurre, guidate dall’ex coach della Juventus Rita Gaurino, sbancano il “Piccolo” di Cercola battendo il Napoli di Pistolesi con un netto 3-0. Le lombarde scendono in campo con il piglio giusto e sbloccano il match al 38’: Pandini viene atterrata in area di rigore dall’ex compagna di squadra Goldoni, l’arbitro concede il penalty e Simonetti trasforma dagli undici metri. Il raddoppio arriva dopo appena tre minuti: il neo acquisto Portales si mette in evidenza con un doppio dribbling su Abrahamsson e Acuti al limite dell’area campana, serve Marinelli e l’attaccante non sbaglia a due passi dalla porta. L’Inter però non si accontenta e nella ripresa Pandini cala il tris, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Tre punti convincenti per le milanesi, che non sbagliano la prima partita ufficiale dell’era Guarino.

Risultati degli anticipi della 1a giornata di Serie A TIMVISION 2021-22

Empoli – Roma 0-3

22’ aut. De Rita (R), 57’ aut. Mella (R), 64’ aut. Prugna (R)

Juventus – Pomigliano 3-0

8’ Rosucci (J), 54’ Caruso (J), 83’ Caruso (J)

Napoli Femminile – Inter 0-3

38’ Simonetti (I), 41’ Marinelli (I), 68’ Pandini (I)

Lazio – Sampdoria

Domenica 29 agosto ore 17.30 (diretta TIMVISION)

Milan – Hellas Verona

Domenica 29 agosto ore 17.30 (diretta TIMVISION)

Sassuolo – Fiorentina

Domenica 29 agosto ore 20.30 (diretta TIMVISION)

Programma della 2a giornata di Serie A TIMVISION 2021-22

Sabato 4 e domenica 5 settembre

Hellas Verona – Sassuolo

Roma – Napoli Femminile

Sampdoria – Milan

Fiorentina – Juventus

Inter – Lazio

Pomigliano – Empoli