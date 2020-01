Serie A, Fiorentina e Genoa non si fanno male: al Franchi finisce 0-0

Termina 0-0 l’anticipo delle 18 della ventunesima giornata di Serie A tra Fiorentina e Genoa. Con questo risultato i viola salgono a 25 punti in classifica, mentre i rossoblu agguantano Spal e Brescia all’ultimo posto a quota 15.

LA GARA – La Fiorentina parte forte e, al 9′, colpisce una traversa con Milenkovic. Quattro minuti più tardi, tuttavia, la grande occasione capita ai liguri, con Orsato che concede un penalty per un fallo di Pezzella su Favilli. Dal dischetto, però, Criscito si fa ipnotizzare da Dragowski, che respinge la conclusione. Nei minuti successivi ci provano Favilli, Cutrone e Chiesa, ma il punteggio non cambia. Anche nella ripresa entrambe le squadre cercano di aggiudicarsi l’intera posta in palio, senza però fortuna.