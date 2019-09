Serie A, Fiorentina e Juventus non si fanno male: al Franchi è 0-0

Si chiude 0-0, il primo anticipo di campionato della 3^ giornata di Serie A tra Fiorentina-Juventus. Dopo un primo tempo a tinte viola, con i bianconeri sottotono e un po’ distratti in difesa, nella ripresa la musica non cambia nonostante qualche spunto interessante di Ribery e di Chiesa. Da sottolineare gli infortuni muscolari di Douglas Costa e Pjanic.

IL MATCH – Parte forte la Fiorentina con Chiesa che cerca di struttare un’indecisione di Szczesny e per poco non mette a segno il vantaggio. La Juventus non riesce ad esprimersi con Higuain e Cristiano Ronaldo che si cercano invano. Dalbert, ex terzino dell’Inter, è il più pericoloso: cross per lui che di testa non riesce a fare male. Nella ripresa gli ospiti non salgono di tono e la Viola ci prova con maggiore insistenza. Chiesa e Ribery i più vivaci. Al 74′ l’azione più pericolosa della Juventus vede Pezzella autore di una grande chiusura. Al 90esimo è 0-0.