Serie A, Genoa-Torino rinvio certo ma si teme stop anche per Juve-Napoli

Il rinvio di Genoa-Torino sembra scontato dopo il focolaio venuto alla luce ieri nel club ligure. Ma anche Juventus-Napoli è a rischio qualora nelle prossime ore dovesse venir fuori che qualche calciatore campano risulti positivo. Ma si tratta di ipotesi legate inevitabilmente ai test molecolari in corso a Napoli -come riporta Gazzetta.it-. Il guaio è che per escludere il contagio bisognerà comunque aspettare il secondo tampone, a 48 ore dalla partita con la Juve, quindi venerdì, come previsto dal nuovo protocollo battezzato proprio la scorsa settimana dal Comitato Tecnico/Scientifico dopo la richiesta della Figc di ridurre i tamponi. Domani ci sarà un Consiglio straordinario in Lega per valutare nel caso in cui emergesse un fronte napoletano oltre a quello già aperto in casa Genoa, come procedere. Sempre domani calciatori e staff del Genoa effettueranno un altro ciclo di tamponi con l’augurio che possano esserci stati fra i 14 anche qualche “falso positivo”.